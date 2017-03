Đất chưa có giấy đỏ, tòa và viện tranh cãi

Luật mới mở rộng hơn luật cũ Theo nhiều chuyên gia, đúng là theo Thông tư 01 ngày 3-1-2002 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Tổng cục Địa chính (hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1993) thì tranh chấp đất trong trường hợp trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Thông tư 01 phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 1993 là các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tranh chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó thì do tòa án giải quyết. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2003 đã mở rộng phạm vi giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của tòa hơn rất nhiều so với Luật Đất đai năm 1993. Ngoài thẩm quyền giải quyết như luật cũ, tòa còn có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1, 2 Điều 50 Luật Đất đai. Việc luật mới mở rộng thẩm quyền giải quyết của tòa đã đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta. Do đó, nếu áp dụng Thông tư 01 khi luật cũ đã được thay thế bằng luật mới là không phù hợp. Chưa kể, hiểu theo tinh thần của khoản 1 Điều 136 luật mới thì không bắt buộc phải có đủ hai điều kiện thì tòa mới thụ lý là vừa phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1, 2 Điều 50 Luật Đất đai vừa phải có tranh chấp về tài sản gắn liền trên đất. Chỉ cần có một trong hai điều kiện này là đủ.