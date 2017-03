Dạt nhà, nữ sinh lớp 7 mất đời con gái

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt Nguyễn Khánh Dư (SN 1995), trú tại Trừng Xá, Lương Tài (Bắc Ninh) mức án 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.



Ngày 23/2/2012 ông Nguyễn Văn Ngành (SN 1960) ở thôn Tử Lê, xã Tân Lãng - Lương Tài (Bắc Ninh) trình báo với Công an huyện Lương Tài về việc con gái ông là Nguyễn Thị Th (SN 1999) đang học lớp 7 Trường THCS Tân Lãng bỏ học, mất tích từ ngày 18/2.







Bị cáo Nguyễn Khánh Dư tại phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Khánh Dư tại phiên tòa.

Công an huyện Lương Tài phối hợp với Phòng Truy nã Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tìm kiếm. Đến trưa ngày 24/2/2012, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Khánh Dư, Nguyễn Thị Th., Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Thị Kim Dung đang sống “bầy đàn” ở Nhà nghỉ Hương Giang - thị trấn Hồ - Thuận Thành (Bắc Ninh).Tại Cơ quan Công an, Dư đã tự thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nguyễn Khánh Dư (SN 1995) với Nguyễn Đức Thiện (SN 1995), cùng trú tại làng Đăng Triều, Trừng Xá, Lương Tài. Qua Thiện và Dung (SN 1998) ở Lạng Khê - Tân Lãng - Lương Tài,, Dư đã hẹn hò yêu đương qua điện thoại với Th. (SN 1999).Ngày 18/2/2012, Dư, Dung và Thiện đã rủ Th bỏ học, bỏ nhà đi ăn chơi và sống “bầy đàn” ở nhiều nơi không về nhà. Khi hết tiền, đến ngày 21/2/2012, cả nhóm quay lại huyện Lương Tài cắm xe máy lấy tiền thuê phòng 504 Nhà nghỉ Hương Giang ở Đông Côi - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành. Mặc dù biết Th. chưa đủ 13 tuổi nhưng Dư vẫn quan hệ tình dục nhiều lần với Th.Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)