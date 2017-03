Đất rừng rơi vào tay cán bộ, kiểm lâm, công an…

Trên các số báo trước chúng tôi đề cập hàng ngàn hecta rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng giá tị (gỗ teak) được giao cho Vinafor La Ngà quản lý, bảo vệ nhưng rừng bị rút ruột, tàn phá. Nghiêm trọng hơn, Vinafor La Ngà đã giao sai hàng trăm hecta đất có rừng cho tư nhân, tạo điều kiện cho tư nhân đốn hạ rừng giá tị do Nhà nước đầu tư, lợi nhuận chảy vào túi tư nhân…

Chủ yếu giao đất cho cán bộ!

Theo một người dân trong khu vực, người dân không dễ được công ty giao đất. Việc giao đất (có rừng) nếu không là “quan” thì người dân phải chi ra một số tiền không nhỏ. Vinafor La Ngà giao đất sai quy định chủ yếu là giao cho những người “có máu mặt”, có chức có quyền chứ người dân thì không thể.

Theo điều tra của chúng tôi, trong hơn 109 hợp đồng mà Vinafor La Ngà giao khoán cho người dân canh tác thì có một số người nhà của cán bộ, công an thuộc huyện Định Quán và các xã lân cận. Những người khác được giao đất phần nhiều là cán bộ kiểm lâm, nhân viên công ty. Hầu hết các trường hợp được giao đất đều không thanh lý hợp đồng chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng sản xuất sang mục đích khác. Từ các hợp đồng giao khoán này, người nhận khoán thay vì chăm sóc, bảo vệ các cây giá tị được Nhà nước đầu tư từ những năm 1980 đã bị chặt gốc, đổ hóa chất cho cây chết rồi cưa hạ, mang bán cho các lò gỗ quanh khu vực. Người nhận khoán rừng đã thay rừng giá tị bằng các vườn quýt, mít, cao su.

Ao cá vẫn được đào bất chấp việc thu hồi đất của Vinafor. Ảnh: DĐ

Cây gỗ teak bị cưa và bứng luôn cả gốc. Ảnh: DĐ

Ngày 16-5, ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Vinafor La Ngà, xác nhận: Hiện có tám cán bộ được giao đất nhưng chủ yếu là để người nhà đứng tên.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, trong số những cán bộ mà ông Công đề cập có một người nguyên là phó chủ tịch huyện được Vinafor La Ngà giao khoảng 3 ha; gia đình một phó công an huyện khoảng 4 ha; một giám đốc lâm trường trực thuộc Vinafor La Ngà khoảng 8 ha và một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán có hơn 3 ha...

Khó thu hồi vì giao cho cán bộ

Việc Vinafor La Ngà lạm quyền giao đất khi chưa thanh lý rừng, giao đất rừng phòng hộ… đã được cơ quan chủ quản (Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Vinafor) “hỏi thăm”. Đầu năm 2011, Vinafor kiểm tra và phát hiện hàng trăm hecta đất rừng bị Vinafor La Ngà giao sai nên yêu cầu Vinafor La Ngà cho ngưng việc canh tác, thu hồi toàn bộ diện tích đã được người dân phát dọn.

Tuy nhiên, dường như Vinafor La Ngà bất lực trong việc thu hồi đất. Hiện người dân vẫn tiếp tục canh tác trên các diện tích đất giao trái phép. Người được giao khoán vẫn tiếp tục trồng cây ăn trái, cao su… Mới đây, chúng tôi ghi nhận tại tiểu khu 40, trong diện tích gần 4 hecta của một cán bộ công an huyện, bên cạnh cây keo, cam, quýt đã vươn cao thì một cái ao dài cả trăm mét vừa được đào trong diện tích lẽ ra đã bị thu hồi này.

Lý giải chuyện chưa thu hồi đất theo chỉ đạo của Vinafor, giám đốc Vinafor La Ngà nói việc thu hồi để chuyển đổi theo quy định của Chính phủ không thể làm một sớm một chiều được mà cần phải có thời gian. “Tôi đang huy động toàn bộ sức lực để giải quyết vấn đề này. Cái khó hiện nay là một số cán bộ, kiểm lâm, công an, nhân viên công ty chưa chấp hành việc giao trả khiến người dân không chấp hành theo” - ông Công than.

Theo một nguồn tin, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện Định Quán báo cáo toàn bộ các sai phạm của Vinafor La Ngà. Trên cơ sở báo cáo, công an tỉnh sẽ cân nhắc xem xét các sai phạm của công ty và có hướng xử lý.

Ngày 16-5, ông Đặng Hồng Tăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết với những thông tin hàng trăm hecta rừng tự nhiên, rừng phòng hộ xung yếu trên địa bàn tỉnh bị tàn phá mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Sở đã có văn bản yêu cầu Vinafor La Ngà báo cáo. Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai có hướng xử lý. Với những thông tin mà báo nêu, cơ quan chức năng không thể ngồi im được.

DUY ĐÔNG