Đất vướng quy hoạch: Được xây nhà tạm

“Nhà trong khu quy hoạch treo có thể xây dựng được không? Diện tích đất không đủ chuẩn có thể xây nhà cao tầng?”... là những nội dung mà bạn đọc đặt ra với Sở Xây dựng TP.HCM tại buổi giao lưu trực tuyến trên báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 3-12.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quách Hồng Tuyến cùng với trưởng, phó các phòng ban liên quan đã trả lời cặn kẽ từng câu hỏi.

Hết hạn mà không trả lời: Cứ xây

Bạn đọc Hoàng Kim Lập hỏi: “Theo công văn năm 2003 của Kiến trúc sư trưởng TP thì nhà tôi nằm trong đường dự phóng. Vậy tôi có thể xây nhà hai tầng (đổ tấm) hay không?”. Sở cho biết: Trong khi nhà nước chưa triển khai làm đường dự phóng, bạn có thể xin phép xây dựng tạm. Theo Quyết định 04/2006 của UBND TP.HCM, nhà tạm là nhà bán kiên cố (trệt + gác gỗ hay bằng vật liệu lắp ghép, tường gạch, mái tôn). “Sở đang dự thảo quy định thay thế Quyết định 04 theo hướng công trình tạm được xây kiên cố hai tầng” - ông Quách Hồng Tuyến nói thêm.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng 3-12. Ảnh: HUYỀN VY

Bạn đọc tên Nguyễn Thị Hoa ở hẻm 27 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh thắc mắc: “Nhà tôi có một khoảng sân chừng 10 m2 nằm trên hẻm giới. Khi xây mới, tôi muốn xây thêm phần cổng sân tường rào trên phần này như hiện nay thì có được không?”. Sở Xây dựng trả lời có thể xin phép xây dựng tạm nếu nhà nằm trên lộ giới mà cơ quan nhà nước chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

“Luật cho phép dân xây nhà mà không cần giấy phép nếu quận giải quyết trễ mà không có lý do chính đáng. Vậy trễ hẹn bao lâu thì tôi được xây?” - một bạn đọc ở phường 12, quận Bình Thạnh đặt câu hỏi. Sở Xây dựng khẳng định: “Chủ nhà được khởi công xây dựng nếu quá thời gian quy định mà cơ quan cấp giấy phép không có ý kiến trả lời bằng văn bản”.

Có thể hợp khối để xây cao tầng

Một bạn đọc ở quận 8 trình bày: “Tôi chỉ mua được mảnh đất chừng 20 m2 tại phường 2, quận 8. Theo quy định thì chỉ được xây một trệt, một lầu đúc giả do diện tích không đủ chuẩn. Nhưng nhà đông người, tôi có thể xin xây cao thêm được không?”. Ông Tuyến nói: “Theo quy định hiện hành của UBND TP.HCM, nhà dưới 36 m2 chỉ được xây một trệt, một lầu. Tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bạn nhưng xây dựng thì phải theo quy định để đô thị đẹp hơn”. Ông Tuyến mách nước: “Để giải quyết cho nhà nhỏ có thể được xây cao hơn, người dân có thể hợp khối công trình. Việc hợp khối thường do các chủ đầu tư có diện tích đất dưới 36 m2 hợp lại để được xây cao hơn. Chiều cao công trình hợp khối tùy thuộc vào lộ giới và diện tích đất hợp khối. Cần lưu ý, để tránh việc hợp khối mà xây lẻ, phá vỡ kiến trúc chung thì các nhà hợp khối phải cùng nhau xây dựng vì đây là do các hộ tự nguyện”.

Ông Đỗ Hồng Đức (quận 2) hỏi: “Tôi có thể xin thay đổi mẫu nhà theo thiết kế đã được Kiến trúc sư trưởng TP.HCM duyệt từ năm 1999 hay không?”. Sở cho biết: Về nguyên tắc, khi có quy hoạch 1/500 thì phải xây dựng theo mẫu. Hiện quận 2 đang có điều chỉnh cục bộ. Ông có thể liên hệ UBND quận này để tham khảo”.

CẨM TÚ