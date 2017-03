Đầu đạn tên lửa nặng 200 kg nằm trong vườn nhà dân

(PL)- Ngày 3-8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã phối hợp cùng lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vô hiệu hóa một đầu đạn tên lửa và đưa đầu đạn này ra khỏi khu vực dân cư xã Nghi Hợp (huyện Nghi Lộc) an toàn.





Lực lượng chức năng đưa đầu đạn tên lửa ra xa khu dân cư. Ảnh: KIM BẢO Trước đó, gia đình ông Nguyễn Đình Thịnh (ở xóm 2, xã Nghi Hợp) đào móng công trình phụ trong vườn nhà thì phát hiện đầu đạn trên nằm sâu dưới đất chừng 1 m. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Nghi Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc đến cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bảo vệ hiện trường. UBND huyện Nghi Lộc sau đó đã thành lập ban chỉ đạo để xử lý đầu đạn trên. Được biết quả đầu đạn tên lửa dài gần 3 m, đường kính 70 cm và nặng 200 kg, sót lại từ thời chiến tranh. Đ.LAM