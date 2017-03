Đau lòng hai cậu bé 15-16 tuổi làm chuyện người lớn với bé gái tuổi 12

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai xử là đã thoả đáng, bị cáo M. chỉ mới hơn 16 tuổi và C. chỉ hơn 15 tuổi. Toà ghi nhận việc bị cáo cùng gia đình bồi thường thêm 14 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo hồ sơ, rạng sáng 4-5-2013, C., M. và em D. (12 tuổi) ngụ TP Biên Hòa cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, C., M. và D. đã thuê một phòng nhà nghỉ ở địa bàn thị xã Long Khánh để ngủ qua đêm.

Thấy D. say, M. bèn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với D. Quan hệ xong, M. kêu C. qua nằm cạnh D. rồi vào nhà vệ sinh. Thấy D. Không phản ứng chống cự gì với M. nên C. cũng sinh lòng tà và làm chuyện “vợ chồng” với bạn nhí này.

Đến trưa, cha mẹ D. không thấy con về nhà nên đi tìm và bắt gặp con gái đang ở cùng phòng khách sạn với hai bạn trai. Cha mẹ D. Sau đó đã đến trình báo với công an.

Tại cơ quan điều tra, M. và C. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xử sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tiền bồi thuờng.

Hoàng Yến