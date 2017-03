Đau lòng trẻ 3 tuổi bị hiếp dâm bởi kẻ nghi nhiễm HIV

Trương Văn Uy tại phiên tòa



Sáng ngày 18/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Trương Văn Uy, còn gọi là Tư Gấu (SN 1966, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân của Uy là một cháu bé mới được hơn 3 tuổi 9 tháng.Đứng trước vành móng ngựa là một gã đàn ông đã ngoại tứ tuần, hắn cúi gằm mặt nhưng lại trả lời rành rọt quá trình phạm tội của mình. Uy cố tỏ ra là người ăn nói lễ phép, biết trước biết sau, thế nhưng ở đó, người ta không còn thấy được sự thành khẩn khai báo mà chỉ là một thái độ trơ lỳ của một kẻ đã từng một thời ra tù vào tội. Hắn cứ điềm nhiên thuật lại quá trình tội ác của mình mà không màng tới thái độ khinh bỉ của những người dự khán và nỗi kinh sợ của người bị hại.Phía dưới, vợ Uy cũng cúi gằm mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Sau khi thi hành xong bản án 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, Uy có quan hệ tình cảm với một cô gái làng chơi. Chỉ một thời gian sau, cô ta chết vì nhiễm AIDS. Không tin tưởng vào người chồng của mình, mặc dù không ly hôn nhưng vợ Uy yêu cầu phải ngủ riêng.Chán chường, Uy vào Nghệ An và được nhận làm bảo vệ cho một lô quýt ở xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Tối ngày 8/1, sau khi uống rượu ở nhà một người quen về, Uy thấy cháu Hồ Thị L.N (sinh ngày 9/3/2008) liền vẫy tay cho cháu bé ra phía sau lán của mình và giở trò đồi bại. Nghe tiếng người nhà nạn nhân gọi tìm, Uy bế cháu N ra và giao lại cho mẹ. Thấy biểu hiện của con quá lạ, hỏi mới biết nên mẹ nạn nhân đã có đơn gửi cơ quan chức năng.Ngay khi sự việc xảy ra, có tin đồn Uy đang nhiễm HIV khiến người nhà bị hại đứng ngồi không yên. Ngay lập tức, cháu L.N được đưa đi xét nghiệm kiểm tra. “Họ bảo phải 6 tháng sau mới biết được kết quả. Từ đó đến nay vợ chồng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi bị Uy hiếp dâm, cháu L.N luôn sống trong tinh thần hoảng loạn, gặp đàn ông lạ là cháu co rúm người lại, hét “mẹ đánh ông ta đi”. Đó là một cú sốc tình thần quá lớn đối với một đứa trẻ còn non nớt như cháu, nhưng nếu kết quả kiểm tra mà cháu bị nhiễm HIV thì chắc vợ chồng tôi không sống nổi”, mẹ bị hại cho hay.Sự việc đã xảy ra gần nửa năm nhưng cháu L.N vẫn chưa hết kinh sợ khi giáp mặt với yêu râu xanh đã hãm hại cháu. “Mẹ đánh ông ấy đi, đánh đi”, con bé luôn miệng la hét. Khi được đưa ra ngoài sân nó lại vui vẻ hoạt bát trở lại thế nhưng chỉ cần có bóng đàn ông lại gần, ngay lập tức nó níu lấy chân bác nép chặt người vào hoặc đòi bế. Người lạ đi, L.N lại vui vẻ trở lại. Có lẽ cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nó vẫn cười, vẫn hồn nhiên trong cái thở dài xót xa của những người thân.Phát biểu trong phần tranh tụng, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An cho rằng hành vi của Trương Văn uy là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, làm tổn thương tâm lý của một cháu bé chưa đầy 4 tuổi. Phạm tội nghiêm trọng chưa đc xóa án tích thì nay, Uy lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đây chính là tính tiết tăng nặng, bởi vậy, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 20 năm tù giam đối với Trương Văn Uy.Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Uy 17 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng. Hắn bước ra xe, vẫn giữ thái độ dửng dưng bởi lẽ trại giam không còn xa lạ gì nữa. Đứa trẻ lại níu chặt lấy cổ mẹ, úp mặt vào ngực để trốn khi thấy Uy bước ra khỏi phòng xử án. Phải hơn 1 tháng nữa, bố mẹ em mới có kết quả xét nghiệm HIV của con mình.Theo Hoàng Lam (Dân trí)