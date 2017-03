Đầu trộm đuôi cướp

Xử tội tiêu thụ… là chính xác

Nếu việc trộm cắp tài sản diễn ra như ý muốn thì hai bị cáo canh gác bên ngoài đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản là điều tất nhiên. Tuy nhiên, mục đích ban đầu không thành và cướp cũng là việc mà hai bị cáo trên không biết nên không thể truy tố họ. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, hai bị cáo tham gia cướp đã kể toàn bộ câu chuyện và họ cùng biết rằng tài sản này do cướp mà có nhưng vẫn cùng nhau bán và tiêu xài. Tức là dù không hẹn trước nhưng họ nhận thức rõ tài sản này do người khác phạm tội mà có song vẫn tiêu thụ. Những điều này là căn cứ cơ bản để cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như cấp phúc thẩm đã xét xử.

Luật sư NGUYỄN MINH HOÀNG HÀ,

Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang