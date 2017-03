Đầu tư 60 tỉ đồng cho Long Lăng Thiên Cảnh

Với vốn đầu tư 60 tỉ đồng có sức chứa 180.000 chỗ với tên gọi là Long Lăng Thiên Cảnh, tọa lạc tại ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Long Lăng Thiên Cảnh có đủ khả năng trực tiếp giải quyết, tiếp nhận tro cốt theo phương pháp khoa học hiện đại, đảm bảo về môi trường bằng một quy trình hoàn hảo với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên môn bài bản, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các yếu tố tâm linh truyền thống.

Được biết, Long Lăng chú trọng thiết kế phù hợp với xu thế hiện đại và bảo vệ môi trường, có bãi đậu xe với diện tích 2.000 m2, các khu tiện ích công cộng như công viên, nhà hàng, phòng chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng với dịch vụ hoàn thiện để phục vụ tốt nhất cho gia quyến để họ tránh lo lắng phiền muộn.

T.HẰNG