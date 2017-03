Đầu tư cho TP.HCM có lợi cho cả nước

Ông NGUYỄN THÀNH TÀI, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM: Sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an sinh rất lớn Nhiều năm liền tỉ lệ ngân sách TP.HCM được giữ lại liên tục bị cắt giảm, từ 33% năm 2003 giảm còn 29% (thời kỳ 2004-2006), rồi 26% (2007-2010) và hiện chỉ còn 23% (2011-2015). Đầu tư cho TP.HCM là đầu tư cho sự phát triển của cả nước, bởi quy mô kinh tế của TP chiếm đến 22% tỉ trọng GDP của cả nước, đóng góp tới 31% ngân sách quốc gia. Do đó thiết nghĩ cần tạo điều kiện cho TP phát triển về mọi mặt, trong đó có việc giữ ổn định mức điều tiết 23% hiện nay trong ít nhất năm năm. Ngân sách năm 2016 của TP dự kiến thu được trên 300.000 tỉ đồng, phần để lại 23% đã không đủ đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu, nhất là chi đầu tư phát triển. Nếu năm 2017 giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 347.000 tỉ đồng mà điều tiết còn 18% thì TP chỉ đủ tiền chi cho tiêu dùng. Với trách nhiệm trước xã hội và nhân dân, cho dù có khó khăn thì TP.HCM vẫn có thể bù qua sớt lại bằng nhiều cách, kể cả đi vay. Ví dụ nếu làm một con đường, tỉ lệ điều tiết ngân sách khá hơn thì TP đầu tư từ nguồn ngân sách, đỡ phải đi vay. Còn trong trường hợp giảm tỉ lệ điều tiết, TP không có tiền nhưng cũng không thể không đầu tư thì đành phải đi vay. Đi vay tức là phải trả nợ, khi đó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an sinh rất lớn. Nếu bị cắt giảm 5% nguồn ngân sách để lại, TP.HCM sẽ mất hàng chục ngàn tỉ đồng. Như thế là căng lắm. Vấn đề bây giờ không phải là ngồi tính chi li từng con số mà TP.HCM mất, vấn đề nằm ở chỗ đầu tư cho TP là đầu tư cho sự phát triển của khu vực và cả nước. TÁ LÂM ghi