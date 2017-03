Đậu xe ở lề đường gây tai nạn

Theo hồ sơ, tối 22-6-2010, Nguyễn Văn Chương đang chạy xe ôtô trên đường thì nghe có tiếng xẹt xẹt nên dừng lại kiểm tra.

Đụng vào xe đang đậu

Chương tấp xe vào lề đường, vẫn nổ máy và bật đèn đề mi phía trước, sau xe, đèn xi nhan bên phải. Kiểm tra xong, không thấy xe bị hư hỏng gì, Chương tranh thủ xuống vệ đường để giải quyết “nỗi buồn”. Đúng lúc này, Đinh Dõm chạy xe máy chở ba người bạn chạy đến. Do phía trước có ánh đèn pha ôtô làm lóa mắt, Dõm né vào bên phải nên đụng vào đuôi xe của Chương làm một người chết.

Sau đó, cả Chương và Dõm đều bị cơ quan cảnh sát điều tra công an một huyện ở Phú Yên khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đối với hành vi phạm tội của Đinh Dõm đã rõ nên không có gì phải tranh cãi. Tuy nhiên, việc truy tố Chương về tội danh trên đã có nhiều quan điểm khác nhau.

Tranh cãi về tội danh

Nhiều người đồng tình với cơ quan cảnh sáat điều tra, cho rằng hành vi của Chương đã phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vì đoạn đường đang lưu thông không có lề đường nhưng khi dừng xe, Chương không dừng sát mép đường phía bên phải, lại rời khỏi vị trí lái là vi phạm các điểm b, e khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ. Chính vì việc dừng xe không đúng quy định này dẫn đến cản trở các phương tiện khác lưu giao thông cùng chiều, làm xe do Dõm điều khiển đụng vào đuôi xe ôtô của Chương gây tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố đối với Chương là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ý kiến khác lại không đồng ý với cơ quan cảnh sát điều tra. Bởi Chương đã cho xe dừng đúng quy định, trên phần đường dành cho xe cơ giới; không lấn vào phần đường dành cho xe thô sơ; lại có tín hiệu báo cho những người điều khiển phương tiện khác biết. Chương đã làm đầy đủ các quy định mà pháp luật bắt buộc phải làm để bảo đảm an toàn giao thông. Ở đây, Chương chỉ vi phạm một lỗi nhỏ là khi dừng xe đã rời khỏi vị trí lái. Tuy nhiên, vi phạm này không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Tai nạn xảy ra là do Dõm không có giấy phép lái xe nhưng lại điều khiển xe môtô trên 50 phân khối, chở quá số người quy định, không quan sát tình trạng mặt đường và không làm chủ tốc độ, khi gặp xe ngược chiều đã xử lý kém. Do đó, hành vi của Chương chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Một quan điểm khác nhận định hành vi của Chương đã xuống khỏi xe, không còn điều khiển xe nữa nhưng lại không cho xe dừng sát lề đường để Dõm đụng vào. Do đó, phải truy tố Chương về tội cản trở giao thông đường bộ mới đúng…

Không nên truy cứu Theo điểm b, e khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây: cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì lái xe phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình; khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái. Ở đây, Chương đã làm đúng các quy định, cho dừng xe vào lề đường…, chỉ có điều sai là sau khi dừng đã xuống xe đi "giải quyết" Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu Chương vẫn ngồi trên xe, không rời khỏi vị trí lái thì cũng không thể phản xạ kịp khi Đinh Dõm lao xe vào. Tai nạn là do một phần lỗi ở Đinh Dõm. Do vậy, xử lý hình sự Chương ở vụ án này là nặng. Không nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chương. Luật sư LÊ NGỌC CẢNH (Đoàn Luật sư TP.HCM)

XUÂN LONG