Đau xót sang Trung Quốc xét nghiệm ADN nhận thi thể con

Ngày 31-3, hơn 20 người Việt Nam lên một con tàu từ Trung Quốc vượt biển sang Đài Loan để làm việc thì bị tai nạn, mất tích. Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết có 4 người lao động quê Nghệ An bị thiệt mạng ở Trung Quốc gồm: 1, Anh Lê Đình Hiếu (quê xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). 2, Anh Hồ Đức Tiến (quê xã Quỳnh Long, huyên Quỳnh Lưu, Nghệ An). 3, Anh Lưu Xuân Hoàng (quê xã Nam Lộc, huyên Nam Đàn, Nghệ An). 4. Anh Nguyễn Phúc Toàn (quê xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). - Ông Nguyễn Đình Tương, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn huyện Kỳ Anh chỉ có một nạn nhân là anh Đào Sỹ Hùng.