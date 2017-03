Đẩy chủ nhà rớt từ ban công, trộm lãnh án chung thân

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 29-12 đã tuyên phạt Huỳnh Văn Lâm (SN 1969, quê Đồng Tháp) tù chung thân về hai tội giết người và chống người thi hành công vụ.









Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, rạng sáng ngày 21-3, Lâm lang thang trên địa bàn xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh-TPHCM để trộm cắp. Phát hiện nhà ông Nguyễn Tấn Bảy có thể cạy cửa nên Tấn leo vào, trèo lên nóc nhà.Lúc này, ông Bảy đi uống cà phê vừa đến và được người nhà cho biết có tên trộm. Ông Bảy kêu Lâm leo xuống và đi khỏi nhưng y vẫn cứng đầu cố thủ.Bực tức thái độ ngang ngược của tên trộm, ông Bảy dùng thang tre leo lên ban công để bắt Lâm giao công an thì bị Lâm xô ngã thang.Ông Bảy chụp được thành ban công, đu đưa cố bám lên thì Lâm nhẫn tâm gỡ tay ông Bảy và xô xuống đất. Ông Bảy được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trong ngày.Khi công an xã đến hiện trường vây bắt thì Lâm tiếp tục chống trả, dùng tầm vông đánh vào đầu, người các anh công an. Sau khi chịu trận “mưa đòn”, 3 công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh cũng tóm gọn tên này.Theo Phạm Dũng (NLĐO)