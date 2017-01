ĐBSCL đã triển khai 250.000 ha cánh đồng lớn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ KH&ĐT sớm triển khai thực hiện quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020; Bộ TN&MT cập nhật bản đồ biến đổi khí hậu và bản đồ nước ngầm vùng ĐBSCL, Bộ NN&PTNT quan tâm phát triển chuỗi giá trị chủ lực cho vùng gồm tôm, cá tra, lúa gạo và trái cây…



Thu hoạch lúa tại một cánh đồng ở Cần Thơ. Ảnh: HTD

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2016, vùng ĐBSCL phải gánh chịu đợt hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử, gây thiệt hại nặng nề nhưng đây cũng là cơ hội để các địa phương tái cơ cấu sản xuất, chuyển dịch giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị cao hơn. Năm 2016, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 0,57% so với cùng kỳ. Sản lượng lúa ước đạt 24,3 triệu tấn, giảm gần 1,4 triệu tấn so với cùng kỳ (chiếm 55,8% sản lượng cả nước). Tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ (chiếm 57,2% sản lượng cả nước);… Đặc biệt, toàn vùng ĐBSCL đã triển khai thực hiện khoảng 250.000 ha mô hình cánh đồng lớn (chiếm 50% diện tích cánh đồng lớn cả nước).