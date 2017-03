Đê bao là thủ phạm gây ngập

Ngập triều ngày càng khó lường Theo báo cáo của nhiều quận/huyện, trong thời gian gần đây tình hình ngập triều diễn biến phức tạp, rất khó lường. “Kết quả giảm ngập do mưa lớn và triều cường tuy được cải thiện nhưng còn rất hạn chế” - UBND quận 4 cho biết trong báo cáo cuối tháng 10-2012 về công tác chống ngập trên địa bàn quận trong hai năm qua. Theo đó, hiện trên địa bàn quận vẫn còn nhiều khu vực ngập do mưa và triều cường. “Từ nay đến 2015 quận phải thực hiện giảm ngập cho 17 khu vực với diện tích khoảng 45.000 m2, kinh phí ước tính 32 tỉ đồng” - UBND quận 4 cho biết. Trong khi đó, UBND quận 12 cho hay việc triều cường liên tục thiết lập kỷ lục mới thường xuyên gây ngập úng trên diện rộng trên địa bàn quận. Hiện quận vẫn còn nhiều bờ bao yếu, cao trình thấp nên thường xuyên xảy ra sự cố sạt lở, bể bờ bao khi triều dâng cao. Vẫn còn nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền vẫn còn thường xuyên bị ngập do triều. Bỏ tâm lý hết ngập 100% Có một vấn đề không kém phần quan trọng là phải xóa bỏ tâm lý hết ngập 100%. Không chỉ người dân mà cả cán bộ quản lý nhà nước cũng có tâm lý này. Trên thực tế, dù công trình có kiên cố đến đâu thì cũng không thể giảm ngập 100% được. Đặc biệt, cần tuyên truyền cho người dân có tâm lý thích ứng với ngập để giảm nhẹ thiệt hại, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Ví dụ, cần hướng dẫn người dân vùng ngập lụt xây nhà với kết cấu phù hợp, đồ đạc kê cao, lắp hệ thống ổ điện cao hơn… để khi nước ngập thì thiệt hại sẽ giảm đáng kể. ThS HỒ LONG PHI,chuyên gia của Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP.HCM