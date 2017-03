Đê bao mới làm cũng “chào thua”

NamBộ: Triều cường có thể vượt báo động III Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang bước vào đợt triều cường lớn đầu tháng 10 âm lịch. Do kết hợp với gió mùa Đông Bắc, mực nước tại các sông tiếp tục lên nhanh, đỉnh triều nhiều khả năng vượt mức báo động III (1,50 m) và sẽ đạt mức cao nhất trong các ngày từ 15 đến 17-11. Trong thời gian này, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ lên mức 1,60-1,65 m; tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ở mức 1,95-2 m; tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền đạt 1,85-1,90 m. Ngày 12-11, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có công văn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện chủ động phòng chống, ứng phó với tình trạng ngập úng.Các quận, huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn phải rà soát bờ bao, cống, van ngăn triều xung yếu, không được để xảy ra tình trạng bể bờ bao. MINH HIẾU Đỉnh triều liên tục phá kỷ lục Ngày 15-12-2008, đỉnh triều trên trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt mức 1,55 m, xô ngã tất cả kỷ lục đỉnh triều ở TP.HCM trong vòng 50 năm. Đến ngày 26-11-2011, đỉnh triều ở trạm Phú An lại lập kỷ lục mới với 1,60 m. Song kỷ lục này cũng nhanh chóng bị xô ngã khi ngày 17-10-2012 đỉnh triều lên đến 1,62 m. Tuy nhiên, theo dự báo từ nay đến cuối năm, đỉnh triều còn có thể tăng cao hơn.