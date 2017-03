"Dê cụ" hại đời 3 bé gái

Ngày 16-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhiều (SN 1963, ngụ Bình Thạnh) mức án 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.





"Lão dê" còn biết xấu hổ trước ống kính phóng viên. Ảnh: Phạm Dũng



Trước đó, năm 2000, TAND quận Bình Thạnh đã xử phạt Nhiều 4 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em, bị hại trong vụ án này không ai khác chính là cháu ruột của y.Ngày 9-5-2011, Nhiều có hành vi giao cấu với trẻ em tại phường 26, quận Bình Thạnh.Đang bị cơ quan công an mời lên lấy lời khai thì ngày 15-5-2011, Nhiều chạy xe từ Bến xe miền Tây khi ngang địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân thì phát hiện cháu P.T.N. (8 tuổi) đang đi bộ trên đường nên kêu lên xe chở đi mua bánh.Tuy nhiên, Nhiều đã chở cháu N. đến bãi đất vắng người rồi giở trò đồi bại. N. la thất thanh nên người dân gần đó phát hiện đã đưa cháu đến công an phường.Riêng Nhiều, khi bị người dân phát hiện, y đã bung chạy và bị công an bắt sau đó.CQĐT chỉ mới đề nghị truy tố Nhiều về hành vi đồi bại đối với cháu N., riêng bị hại trong vụ giao cấu trẻ em ở quận Bình Thạnh, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, sẽ xử lý sau.Theo Ph.Dũng (NLĐO)