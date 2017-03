Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đã khẳng định như vậy khi phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri quận 10 (đơn vị bầu cử số 4) chiều 13-5.

Đề cập trực tiếp đến tội phạm, cử tri Trần Lê Tuân cho biết sáng nay khi trên đường đi đánh tennis, ông đã chứng kiến đối tượng dàn cảnh để trộm chiếc xe máy. Chứng kiến cảnh đó khiến ông Tuân cảm thấy lo lắng. Ông đề nghị riêng với ứng viên Lê Minh Trí quan tâm đặc biệt đến các giải pháp bảo vệ cho người dân bình yên.

Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí khẳng định trộm cắp và cướp giật là thực trạng gây bất an cho xã hội. Có những lúc tình hình này ở TP.HCM rất phức tạp, gây lo lắng cho người dân. Theo ông Trí, để tội phạm giảm như hiện nay là sự cố gắng và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị của TP. “Đây là vấn đề thách thức cho các địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Tội phạm có khi từ nơi khác đến, gây án xong là đi ngay” - ông Trí nói và cho biết vừa rồi QH đã bổ sung, sửa đổi bảy luật theo hướng xử lý mạnh tay với tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp và cướp giật.





Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí (trái) tiếp xúc cử tri tại quận 10 (TP.HCM). Ảnh: TÁ LÂM

Ông Trí cũng cho rằng khi trên địa bàn để xảy ra trộm cướp thì người đứng đầu quận phải chịu trách nhiệm. “Mình để lọt tội phạm là thiếu trách nhiệm với dân. Cướp giật liên quan đến phòng ngừa, cảnh giác. Tối ngủ mở cửa sổ mà bị trộm thì không ai bảo vệ nổi nhưng nếu đóng cửa mà vẫn bị trộm thì phải xem xét trách nhiệm của chính quyền” - ông Trí nói và cho rằng cần có sự phối hợp, cảnh giác giữa chính quyền và người dân. Còn phía công an phải có biện pháp trấn áp tội phạm.

• Cũng trong ngày 13-5, nhiều ứng cử viên ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 11 (quận 10), trao đổi với cử tri về vấn đề tội phạm, ứng cử viên Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề làm sao để người dân TP được an toàn, an tâm. Đồng thời, ông cũng đưa ra giải pháp, trước mắt cần phải nâng cao ý thức của người dân trong việc cảnh giác với tội phạm. Còn giải pháp mạnh vẫn là lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra cơ động trên địa bàn TP để mang lại sự bình yên cho nhân dân. “Vừa rồi, TP.HCM có kiến nghị sẽ yêu cầu các nhà mạng khóa số IMEI, không cho các thiết bị điện tử phổ biến như điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad... sử dụng với bất cứ SIM di động nào. Như thế, tội phạm sẽ không bán được máy, tội phạm trộm cắp tài sản sẽ giảm” - ông Cang nói.

• Tại đơn vị bầu cử số 35 (huyện Nhà Bè), ứng cử viên Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hứa với cử tri sẽ quyết tâm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp để phục vụ nhân dân.

TÁ LÂM

Ứng viên công bố số điện thoại và email

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 10, ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 4 đã công bố số điện thoại di động và email cá nhân của mình để: “Cử tri góp ý cho tôi những việc tôi cần làm tốt hơn”.