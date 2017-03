Đề nghị án cao nhất đến hai năm tù

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi trước đó VKSND tỉnh từng truy tố các bị cáo tội buôn lậu nhưng sau đó lại thay đổi tội danh sang kinh doanh trái phép do các bị cáo thay đổi lời khai.

Đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân (cùng ngụ Châu Đốc, An Giang) từ một năm sáu tháng đến hai năm tù, phạt mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Tùng Nguyên, Tiêu Khai Phến (cùng ngụ quận 5, TP.HCM) từ một năm ba tháng đến một năm sáu tháng tù và phạt mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Lê Văn Lợi mỗi bị cáo bị đề nghị phạt một năm ba tháng 22 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Theo hồ sơ, ngày 4-2-2010, Công an tỉnh Tiền Giang chặn một xe khách và phát hiện Don, Sanh và Lợi đang vận chuyển 92 kg vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua điều tra, ba người này khai được Luân và Vân thuê vận chuyển đến TP.HCM bán lại cho Nguyên, Phến và một số tiệm vàng khác. Ban đầu Luân và Vân khai nhận dù không có giấy phép kinh doanh nhưng do hám lợi nên đã mua vàng từ một người phụ nữ tên Kỵ ở Campuchia. Tuy nhiên, sau đó Vân lại khai mình mua vàng từ một người tên “Chị Hai” ở Châu Đốc (An Giang), Luân khai mua từ một người tên Mũi ở Tịnh Biên (An Giang).

Ngoài số vàng bị bắt giữ, Luân và Vân còn khai nhận đã bán trót lọt 244 kg vàng trái phép, thu lợi bất chính hơn 88 triệu đồng, gần 2.000 USD và gây thất thu thuế hơn 600 triệu đồng.

Dự kiến chiều nay (22-1) tòa sẽ tuyên án.

HOÀNG NAM