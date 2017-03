Đề nghị bỏ hình phạt tử hình 7 tội danh

Bổ sung tội xâm phạm quyền biểu tình của công dân Dự thảo luật bổ sung ba tội danh mới là tội xâm phạm quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân của công dân; tội làm sai lệch kết quả trưng cầu ý dân; tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. Tăng nặng hình phạt đối với sáu tội, bao gồm tội: xâm phạm chỗ ở của người khác; xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác; buộc người lao động, công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật; xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân; xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; xâm phạmquyền khiếu nại, tố cáo.