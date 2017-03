Đề nghị cách chức cán bộ để thất thoát hơn 4,3 tỉ đồng

(PL)- Ngày 13-11, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã tổ chức kiểm điểm ông Mạc Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) do để xảy ra sai phạm hơn 4,3 tỉ đồng ở trung tâm y tế này.

Tại buổi kiểm điểm, ông Lâm (đang bị tạm đình chỉ chức vụ) xin tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, các thành viên buổi họp đề nghị cách chức ông Lâm. Dự kiến trong tuần sau Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Lâm. Tháng 10-2015, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thanh tra và kết luận quá trình xây dựng Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng) đã xảy ra sai phạm hơn 4,3 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu (Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh) không thi công hoặc thi công sai thiết kế một số hạng mục nhưng vẫn được thanh toán với số tiền sai phạm gần 2 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Lâm còn ký hồ sơ khống để quyết toán cho gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án, làm thất thoát 2,3 tỉ đồng. Ông Lâm bị tạm đình chỉ chức vụ vào ngày 2-11. Hiện các đơn vị sai phạm đã nộp đủ hơn 4,3 tỉ đồng thất thoát. Đ.LAM