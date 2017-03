Đề nghị cấp giấy cho người mua căn hộ, khu thương mại

Sở Tài chính vừa có văn bản với nội dung như trên sau cuộc họp với các sở, ngành mới đây. Hiện nay cao ốc Thuận Kiều đã hết hạn sử dụng đất vì nhà đầu tư chỉ được thuê đất trong 20 năm, từ tháng 1-1994 đến tháng 1-2014 (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 16-4).

Sở Tài chính cho rằng với mục tiêu là xây dựng khu chung cư cao tầng để bán, theo pháp luật đất đai thì người mua căn hộ (tổ chức, cá nhân trong nước) phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Trước đây, các giấy phép đầu tư cho dự án này chưa quy định trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất của nhà đầu tư. Hiện nay, thời hạn liên doanh đã hết, nhà đầu tư đã bán gần hết căn hộ tại cao ốc này và trung tâm thương mại nên cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất.

Về nghĩa vụ tài chính của dự án sau khi hết hạn sử dụng đất, Sở Tài chính cho hay: Công ty Cổ phần An Đông là đơn vị đã mua phần lớn số căn hộ có thỏa thuận và cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Quyết định 1417/1994 của Bộ Tài chính có nêu: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với tổ chức kinh tế trong nước được phép thuê đất xây dựng nhà ở để bán thì phải trả tiền thuê đất cho đến khi bán nhà cho người khác. Tổ chức, cá nhân Việt Nam mua nhà phải trả tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ”. Theo Nghị định 69/2009, tiền sử dụng đất phải nộp theo giá thị trường. Tuy nhiên, với trường hợp cao ốc Thuận Kiều, Sở Tài chính cho hay “dự án tồn tại đã lâu, nếu phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường thì người mua không thể thực hiện được dẫn đến bế tắc trong hoạt động kinh doanh”.

Từ phân tích trên, Sở đề nghị TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho người mua được nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do TP ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Cụ thể, với 18 căn do các cá nhân mua trong giai đoạn năm 2000, người mua sẽ nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm này. Với 607 căn hộ và khu trung tâm thương mại do Công ty Cổ phần An Đông mua từ năm 2009 đến cuối tháng 1-2014, công ty này phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng tại bảng giá đất trong thời điểm nhận chuyển nhượng. Với 23 căn hộ còn lại chưa bán, liên doanh có trách nhiệm chuyển giao cho Nhà nước và không được bồi hoàn.

CẨM TÚ