Đề nghị cho đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1

- Sở KH&ĐT vừa có văn bản kiến nghị như trên sau khi tổng hợp ý kiến các sở, ngành liên quan. Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa, giá trị cao tại TP.

Có hai chủ trương khác nhau về khu đất 23 Lê Duẩn. Đầu tiên, TP dự định thực hiện hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, sau đó TP có thông báo yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá khu đất trên, thu tiền sử dụng đất.

Sở KH&ĐT cho hay cuộc họp với các sở, ngành nhận định: Khu đất này đang do Công ty Xổ số kiến thiết TP quản lý, sử dụng. Dự kiến đến cuối năm 2014 công ty này sẽ dời địa điểm đến 5 Trần Nhân Tôn, quận 5. Do đó, hình thức đấu giá sẽ thuận lợi hơn hình thức đấu thầu vì ít tốn thời gian hơn, thủ tục đơn giản hơn. Đồng thời theo quy định, tiền sử dụng đất chỉ được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất. Do đó, tại thời điểm đấu thầu chưa có giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. “Việc này gây khó khăn cho những doanh nghiệp tham gia đấu thầu và các sở, ban ngành” - sở này phân tích.

Sở cho biết trước đó TP xin Thủ tướng cơ chế đặc thù, xác định tiền sử dụng đất tại thời điểm chỉ định nhà đầu tư song Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định. Sở cho rằng việc đấu giá khu đất trên còn thuận lợi vì “quy chế đấu giá tạo điều kiện cho nhà đầu tư cân đối khả năng tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế của dự án tương đối hiệu quả và chính xác”. Đồng thời, nhà đầu tư trúng đấu giá không bị ràng buộc bởi các tiêu chí, điều kiện như khi đấu thầu dự án, tránh khiếu kiện xảy ra.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, khu đất 23 Lê Duẩn có chức năng phức hợp chủ đạo văn phòng-thương mại-dịch vụ. Hệ số sử dụng đất tối đa 8, chiều cao công trình là 100 m, mật độ xây dựng 50%-60%. Hiện nay đã có Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản gửi thư cho lãnh đạo UBND TP bày tỏ rất quan tâm và mong muốn đầu tư dự án cao ốc văn phòng tiêu chuẩn quốc tế tại khu đất trên.

