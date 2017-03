Đề nghị chồng cũ siêu mẫu Ngọc Thúy bổ túc hồ sơ khởi kiện

Sau khi xem xét hồ sơ khởi kiện do ông An gửi đến, TAND TP.HCM đã đề nghị phía nguyên đơn phải bổ túc các giấy tờ liên quan đến khối tài sản tranh chấp.Theo đơn kiện của ông An, năm 2006 ông An và bà Ngọc Thúy làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Mỹ.



Trong thời gian hôn nhân, ông An đã đầu tư mua nhiều bất động sản, động sản tại Việt Nam và để bà Ngọc Thúy đứng tên giùm do ông là Việu kiều nên không được đứng tên. Tháng 11-2007, ông An và bà Ngọc Thúy làm thủ tục ly hôn tại Mỹ.



Cho rằng bà Ngọc Thúy không chịu trả các tài sản (gồm nhiều nhà, đất dự án, xe hơi đắt tiền...) mà bà đứng tên giùm, ông An nộp đơn kiện tại TAND quận 1. TAND quận 1 thụ lý vụ án. Sau đó xét thấy việc thụ lý này không đúng thẩm quyền nên TAND quận 1 đã trả đơn kiện, hướng dẫn nguyên đơn nộp hồ sơ khởi kiện tại TAND TP.HCM.



Sau khi xem xét hồ sơ, TAND TP.HCM nhận thấy tuy ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy có đăng ký kết hôn tại Mỹ nhưng chưa làm thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam nên không được xem là quan hệ hôn nhân.



Việc ông An khởi kiện tranh chấp tài sản với bà Thúy được xác định là án tranh chấp dân sự về tài sản. Để được thụ lý vụ kiện, trong hồ sơ khởi kiện, ông Nguyễn Đức An phải cung cấp các giấy tờ xác định cụ thể các tài sản đang tranh chấp để làm cơ sở cho tòa thụ lý.



Theo C.MAI (TTO)