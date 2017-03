Đề nghị cử cán bộ CA làm Phó TGĐ Tổng công ty Quản lý bay VN

Ông Hoàng Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an cử một cán bộ biệt phái sang VATM làm phó Tổng giám đốc phụ trách công tác an ninh nội bộ.

Đồng thời kiến nghị Bộ GTVT bổ sung cho VATM một ví trí Phó Tổng giám đốc.

Hiện tại, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VATM gồm: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc.

Theo ông Hoàng Thành, việc bổ sung thêm hai Phó Tổng giám đốc là để tăng cường công tác bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh, an toàn trong công tác điều hành bay.

Đề xuất trên căn cứ vào Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 25-11 về cuộc họp công tác an toàn hàng không.

Hiện nay Bộ GTVT có 5 đại tá công an được biệt phái giữ chức danh cấp phó ở Bộ GTVT gồm: Phó Cục trưởng ở Cục Đăng kiểm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Phó Cục trưởng Cục Hàng không, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

