Đề nghị 'điều tra' vụ nhiễu sóng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quan tâm, chỉ đạo Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện và công bố kết luận điều tra, xác minh vụ việc. Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan liên quan thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện cần thiết để Cục Tần số vô tuyến điện hoàn thành nhiệm vụ.



sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng can nhiễu tần số điều hành bay, gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, gây nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động bay. Theo Bộ GTVT, ngày 16-6-2015, tại khu vựcvà sân bay Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng can nhiễu tần số điều hành bay, gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, gây nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh nhằm làm rõ nguyên nhân để xử lý, khắc phục, đồng thời phòng ngừa tái diễn vụ việc trong tương lai.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam sau khi thống nhất với đại diện của Cục Tần số vô tuyến điện, Quân chủng Phòng không - Không quân, nguyên nhân chính xác của sự cố can nhiễu tần số nêu trên vẫn chưa được làm rõ.

Hoạt động điều hành bay tại Việt Nam đã từng xảy ra nhiều lần can nhiễu tần số điều hành bay mà sau đó nguyên nhân được Cục Tần số vô tuyến điện điều tra, xác định là do điện thoại cố định kéo dài, do đài phát thanh địa phương, do các trạm thu phát ra đa, do truyền hình cáp… ở trong và ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, dạng can nhiễu xảy ra ngày 16-6-2015 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng là dạng can nhiễu lần đầu tiên xảy ra.

Việc xác định can nhiễu tần số là vấn đề phức tạp, cần phải có các chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết bị thu phát tần số vô tuyến điện. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo và đề nghị cho phép chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cục Tần số vô tuyến điện để thực hiện điều tra, xác minh với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tần số vô tuyến điện.