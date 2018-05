Đề nghị khởi tố chủ đầu tư chung cư sử dụng trái phép tài sản

Phát biểu tại nghị trường sáng 25-5, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Mai Bộ (An Giang) đã đề nghị Bộ Công an khởi tố một số chủ đầu tư đã có hành vi cấu thành tội Sử dụng trái phép tài sản, để chấn chỉnh lại việc quản lý nhà chung cư.



ĐB Nguyễn Mai Bộ

ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng, việc phát triển tòa nhà chung cư thương mại mang lại nhiều tích cực như cải thiện chất lượng nhà ở, cải thiện môi trường sống, tiết kiệm quỹ đất... Tuy nhiên công tác quản lý hiện nay còn lỏng lẻo, cơ quan quản lý nhà nước không làm hết trách nhiệm.

Theo ĐB An Giang, điều này dẫn đến tình trạng cư dân bị thua thiệt về tài chính, bị chiếm quỹ bảo trì, chiếm dụng khu vực sử dụng chung. Đồng thời, họ luôn bị đe dọa tính mạng vì sự bất an của công trình xuống cấp, thang máy xuống cấp không được bảo trì, phương tiện phòng cháy chữa cháy không được đầu tư hoặc đầu tư nhưng không đảm bảo chất lượng…



Ông Bộ lý giải thực trạng quản lý nhà chung cư tồn tại nhiều bất cập do theo quy định, chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Còn chủ sở hữu các phần diện tích khác trong khu chung cư thường là chủ đầu tư.

Có chủ đầu tư để lại 1-5 tầng làm văn phòng cho thuê nhưng không tổ chức hội nghị cư dân bầu ban quản trị. Có trường hợp lại cố tình kéo dài việc thành lập. Có trường hợp chủ đầu tư không đóng 2% trong 1/5 quỹ bảo trì chung cư.

Ông Bộ nêu câu hỏi, phần kinh phí này “đi về đâu”, được sử dụng thế nào?

Cũng theo ĐB An Giang, Chủ đầu tư cho mình quyền đương nhiên làm ban quản trị chung cư. Trong khi đó, theo điều 104 Luật Nhà ở (Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư), chủ đầu tư chỉ là đối tác hội nghị nhà chung cư, nhưng anh lại cho mình quyền của ban quản trị, cả quyền ký hợp đồng bảo trì.

“Hành vi này cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà hiện nay chưa bị xử lý. Chủ đầu tư sử dụng nhiều diện tích chung kinh doanh nhưng lợi nhuận lại tự tung tự tác”- ông Bộ khẳng định.

Từ những phân tích trên, ông Bộ đề nghị Chính phủ có biện pháp khắc phục, vì duy tri tình trạng như hiện nay, không biết 5-10 năm nữa chất lượng sống ở nhà chung cư sẽ xuống tới mức nào.

Cạnh đó, ông Bộ cũng chuyển tới Bộ Xây dựng hai kiến nghị của cử tri. Thứ nhất, khi nào bắt đầu thanh tra toàn diện việc hoạt động của ban quản lý nhà chung cư? Thứ hai, khi nào ban quản trị nhà chung cư được thành lập?

“Nhân việc Bộ Công an đang tiến hành việc phòng cháy chữa cháy theo quyết định của Thủ tướng, tôi đề nghị Bộ khởi tố một số chủ đầu tư đã có hành vi cấu thành tội Sử dụng trái phép tài sản (177 Bộ luật Hình sự) để chấn chỉnh lại việc quản lý nhà chung cư”- ĐB An Giang kết thúc bài phát biểu.



ĐB Hoàng Văn Hùng

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) dành nhiều sự quan tâm tới tình trạng cháy nổ liên tiếp xảy ra thời gian qua, gây thiệt hại lớn tài sản, tính mạng người dân.

ĐB Hùng nêu lại con số thống kê, năm 2017, cả nước xảy ra hơn 4.000 vụ cháy, thiệt hại trên 2.000 tỉ đồng. Những tháng đầu năm 2018, con số này là hơn 1.400 vụ, gây thiệt hại trên 480 tỉ đồng.

Ông Hùng cũng dẫn chứng nhiều vụ cháy nghiêm trọng như cháy chung cư Carina (TP HCM) làm 13 người chết; vụ cháy tại Cà Mau làm 2 người chết, 4 căn nhà thiêu rụi... Cháy xảy ra ở tất cả lĩnh vực như chung cư, nhà xưởng, chợ... gây hậu quả nghiêm trọng,

"Nhiều gia đình tang thương, có người may mắn sống sót thì chịu đau thương tột cùng, khuynh gia bại sản vì lửa"- ông Hùng nói.



Theo ông Hùng, nguyên nhân gây cháy có nhiều (như do điện, gas...), song quan trọng hơn là ý thức con người. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng (Bộ Công an, Bộ Xây dựng...) đánh giá lại hiệu quả biện pháp phòng cháy chữa cháy; đồng thời xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để các công trình dự án chung cư cao tầng đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, hoặc phương án phê duyệt chỉ mang tính hình thức để được quyết toán.