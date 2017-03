Đề nghị luân chuyển điều tra viên bị tố giữ tiền của bị can... quá lâu

Theo đó, Công an huyện Đất Đỏ nhận được đơn tố cáo của gia đình Võ Tá Cường (33 tuổi) Nguyễn Văn Pháp (26 tuổi, ngụ huyện Long Điền) - hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Phước Cơ - công an tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Nội dung tố cáo Thượng úy Thắng - điều tra viên vụ án trên được cho là có hành vi giữ tiền của các bị can không nằm trong tang vật của vụ án.

Cụ thể, ngày 6-4, Công an huyện Đất Đỏ nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm người đến nhà bà Huỳnh Thị Loan (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) đe dọa bà Loan để thu tiền lãi.

Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ Cường, Phát cùng bốn người khác, trong đó có vợ của Phát. Sau đó, Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cường, Phát và ba người khác (riêng vợ Phát được khởi tố cho tại ngoại) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt giữ, Công an huyện Đất Đỏ có tạm giữ một số vật chứng vụ án như xe máy, điện thoại, giấy tờ bình xịt hơi cay… Ngoài ra, công an cũng tạm giữ tổng số tiền 15,8 triệu đồng.

Gia đình các bị can bức xúc cho rằng trong quá trình điều tra Thượng úy Thắng có gọi gia đình lên để trả lại xe máy, điện thoại, giấy tờ…. Còn số tiền 15,8 triệu đồng thì không được trả lại, không nêu hướng xử lý. Vì vậy họ đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Đất Đỏ và các cơ quan chức năng.

Đến ngày 10-8, Công an huyện Đất Đỏ mới mời gia đình lên để nhận lại số tiền trên đang được gửi lưu ký tại nhà tạm giữ công an huyện. Ngày 11-8, vụ án được TAND huyện Đất Đỏ đưa ra xét xử. Họ không thắc mắc về vụ án nhưng muốn làm rõ nội dung liên quan đến việc chậm trả số tiền trên.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Huỳnh Tấn Lập khẳng định: “Các bị can bị bắt giữ hoạt động có tính chất băng nhóm, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản. Việc bắt giữ, xử lý nhóm này đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Việc tạm giữ số tiền không nằm trong vật chứng vụ án được lập biên bản ngay khi tạm giam các đối tượng. Tháng 6-2016, khi kết thúc điều tra, đồng chí Thắng có làm đề xuất cho tôi trả số tiền tạm giữ cho gia đình các bị can. Hoặc trả trực tiếp cho các bị can bằng cách nộp sổ lưu ký tại nhà tạm giữ công an huyện”.

Theo Trung tá Lập, công an huyện cũng đã tiến hành họp kiểm điểm, phê bình, yêu cầu đồng chí Thắng tường trình. Đồng chí Thắng sai là đã không nộp ngay số tiền trên vào lưu ký sau khi có tờ trình từ hồi tháng 6-2016. Lý do là nhiều việc và thời gian bị tạm giam các bị can không được gặp gia đình nên không xác định được các bị can có đồng ý cho gia đình được nhận trực tiếp số tiền nói trên hay không. Đến ngày 4-8, đồng chí Thắng đã nộp số tiền trên vào lưu ký. 10-8, sau khi nhận được đơn khiếu nại, Công an huyện Đất Đỏ đã mời gia đình các bị can tới nhà tạm giữ để nhận lại tiền.