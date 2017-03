Đề nghị nạo vét sông Thu Bồn đoạn Hội An - Cửa Đại

Dự kiến chiều dài luồng nạo vét khoảng 3 km, rộng 100 m tính từ phao số 0 (cửa biển Cửa Đại) ngược về phía thượng lưu. Cao độ đáy luồng nạo vét là -5,5 m.

Đoạn sông Thu Bồn qua Hội An - Cửa Đại có tổng chiều dài 6,5 km, nằm trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm dài 23,5 km do Bộ GTVT quản lý. Hiện tuyến đường thủy này chỉ còn sâu từ 1,6 m đến 2,2 m so với hải đồ, gây khó khăn cho các phương tiện đường thủy mỗi lần ra vào cảng Hội An.

LÊ PHI