Đề nghị Phó giám đốc sở giải trình việc có mặt tại vụ ẩu đả

Hình ảnh vụ hỗn chiến qua ghi hình của Camera khách sạn

Ngày 16-10, Thượng tá Phạm Duy Diên, chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ ẩu đả xảy ra tại khách sạn Pearl River vào đêm ngày 11-10.

Theo đó, cơ quan điều tra đã làm việc, lấy lời khai với những người có mặt tại vụ ẩu đả gồm ông Trần Hoài Nam (30 tuổi, tổng giám đốc công ty văn phòng phẩm Hải Phòng), bà Trần Thị Hoàng Mai (phó giám đốc sở Văn hoá thể thao và du lịch Hải Phòng).

Vì những người mang quốc tịch nước ngoài trực tiếp tham gia ẩu đả đã về nước nên cơ quan điều tra đã đề nghị ông Nam và bà Mai vận động họ sớm trở lại Việt Nam phục vụ công tác lấy lời khai điều tra vụ việc.

Cùng ngày ông Raymond Liew (quốc tịch Malaysia, giám đốc quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hải Phòng) đã có bức thư gửi đến Công an Hải Phòng, đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam trình bày về vụ việc.

Trong thư ông Raymond Liew cho biết tối 11-10 ông cùng với ông Nam và một người bạn Hồng Kông đến khách sạn Pearl River thuê phòng. Trong lúc đang làm thủ tục nhận phòng thì ông thấy hai người nước ngoài đi cùng một nhóm người Việt Nam cũng vào khách sạn thuê phòng.

“Tôi thấy lễ tân khách sạn thông báo đã hết phòng. Vì nhóm người mới vào nói chuyện ầm ĩ nên tôi có giải thích lại với hai người nước ngoài bằng tiếng Anh rằng khách sạn đã hết phòng. Tuy nhiên nhóm người này lao vào đánh tôi. Bạn tôi là anh Nam vào can cũng bị họ đánh”, trong thư ông Raymond Liew viết.

Tuy nhiên về phía bà Mai thì cho rằng nguyên nhân xảy ra ẩu đả là do hai người nước ngoài trong nhóm của bà bị ông Raymond Liew xúc phạm.

Theo lời bà Mai ông Raymond Liew đã sử dụng tiếng Anh để chọc ghẹo người bạn quốc tịch Mỹ trong nhóm rằng: “Sao ông đi với gái vừa già vừa xấu thế”.

“Khi người bạn tôi giải thích đây là vợ ông ý thì ông Raymond Liew vẫn cười và chọc ghẹo tiếp. Vì có chút hơi men, mọi người không kiềm chế được đã lao vào ẩu đả. Khi đó tôi đang làm thủ tục hỏi thuê phòng nên cũng chỉ kịp hô lên để can ngăn mọi người”, bà Mai nói.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng cũng cho biết đã yêu cầu Sở VHTT&DL báo cáo về việc bà Mai có mặt tại vụ ẩu đả.

Theo THÂN HOÀNG/TTO