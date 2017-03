Đề nghị tạm dừng hoạt động dịch vụ taxi Uber tại Việt Nam

Dịch vụ taxi thông qua phần mềm ứng dụng Uber. (Ảnh: nypost.com)

Theo ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, hiện tại, taxi Uber đã có mặt, hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ sớm xuất hiện tại Hà Nội.

Uber là loại hình dịch vụ taxi mới với những tiện ích như chỉ thông qua việc cài đặt phần mềm ứng dụng Uber trên smartphone để kết nối giữa người cần di chuyển và lái xe taxi. Hành khách chỉ cần dùng ứng dụng Uber để đăng ký hành trình, hệ thống sẽ tự động kết nối với một chủ xe.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo các thông tin về chi phí chuyến đi, thông tin cơ bản về chiếc xe sắp đến đón. Nếu khách hàng đồng ý thực hiện chuyến đi, chi phí sẽ trả qua thẻ thanh toán quốc tế Visa, Mastercard. Loại hình kinh doanh này có giá thấp hơn so với taxi thông thường, trong đó Uber hưởng 20% phí dịch vụ, chủ xe hưởng 80%.



Bên cạnh những tiện ích trên, ông Quân cũng đưa ra nhiều nhược điểm taxi Uber tại Việt Nam do Uber không phải là đơn vị kinh doanh vận tải, chỉ làm nhiệm vụ kết nối giữa lái xe và hành khách, không được điều chỉnh bởi Luật Giao thông đường bộ Việt Nam.



“Taxi Uber là hoạt động vận tải trực tiếp thu tiền của người đi xe, không thông qua đơn vị kinh doanh vận tải là trái với luật Giao thông đường bộ và nghị định kinh doanh vận tải bằng ôtô, không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải gồm: không có đăng ký kinh doanh, không giấy phép kinh doanh vận tải,” vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định.



Đặc biệt, ông Quân cũng nhìn nhận, những xe tham gia sử dụng Uber không có biển hiệu taxi, không hoạt động tính tiền như những xe taxi khác mà tính dựa vào thông tin vị trí trên ứng dụng. Việc hoạt động kinh doanh của Taxi Uber cũng chưa được sự đồng ý cho phép của các cơ quan Nhà nước, hoạt động ngoài tầm kiểm soát, không đóng thuế nên gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các hãng khác.



Hơn nữa, Công văn Hiệp hội Vận tải cũng cho rằng, theo chính sách của cơ quan Nhà nước tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện tại không phát triển thêm phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh taxi bằng xe ôtô do cơ sở hạ tầng chưa cho phép. Do đó, việc phát triển hoạt động kinh doanh của Taxi Uber ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến trật tự giao thông đô thị.



Nhấn mạnh đối với hình thức chở người có thu tiền thông qua ứng dụng Uber là không đảm bảo quyền lợi cho người đi xe, ông Quân khẳng định, quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ không được đảm bảo trong trường hợp khi xảy ra sự vụ, sự việc do lái xe không được quản lý, hoạt động không theo tổ chức, không được đào tạo.