Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất là 14,4%

Công văn cho biết: Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp, bỏ phiếu thông qua phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%. Tuy nhiên, Tổng LĐLĐ Việt Nam chưa đồng tình với mức điều chỉnh trên vì các lý do như kinh tế tăng trưởng nhưng tiền lương tối thiểu điều chỉnh tăng thấp hơn là hoàn toàn không hợp lý. Thêm nữa, việc đề nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2016 lên 14,4% là để thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật Lao động và thực hiện lộ trình đến năm 2017 tiền lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu và cũng là bước chuẩn bị cho việc thực hiện Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội vào năm 2018. Một lý do nữa là do thu nhập thấp nên người lao động phải làm thêm giờ và như vậy họ sẽ không có thời gian để tham gia các hoạt động văn hóa, học hành, nâng cao trình độ theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đ?ng v? x?y d?ng?ảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

(Theo NLĐO)