Đề nghị truy tố 2 đối tượng lừa đảo đồng bào dân tộc

Theo kết luận điều tra, là một giáo viên tiểu học, bị can Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1971, giáo viên tiểu học, thường trú tại tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) không chỉn chu trong công tác, mà sa đọa biến chất, đua đòi ăn chơi.



Để có tiền chi tiêu phục vụ nhu cầu cá nhân, nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm của một số gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Hà Giang và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái…, Hà đã bàn bạc thống nhất với bị can Phạm Thị Tân (sinh năm 1971, là lao động tự do, thường trú tại tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) phô trương thanh thế như có quan hệ rộng, quen biết nhiều để lừa đảo xin việc, xin đi học, xin chuyển công tác cho một số con, em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng biên giới của tỉnh Hà Giang và các tỉnh lân cận.



Để tạo lòng tin, che đậy hành vi gian dối, Hà và Tân dùng thủ đoạn hợp thức hóa hành vi chiếm đoạt bằng cách viết giấy vay tiền kèm theo lời hứa hẹn với các bị hại trong thời gian ngắn sẽ lo được việc, nếu không lo được sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đã nhận.



Từ năm 2009-2012, cả hai bị can Hà và Tân đã lừa đảo xin việc, xin đi học, xin chuyển công tác cho 48 bị hại, chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng.



Trong các vụ lừa đảo này, nhiều gia đình bị hại là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng biên giới của tỉnh Hà Giang và các tỉnh lân cận, nhà nghèo, điều kiện sống đặc biệt khó khăn, để cho con, em có công ăn việc làm tại các cơ quan Nhà nước hoặc được đi học, họ đã bán cả trâu, bò, thế chấp sổ đỏ vay tiền của ngân hàng, của người thân để đưa cho hai bị can Hà và Tân.



Sau khi nhận tiền của các bị hại, hai bị can khất lần và sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân hết và không có khả năng khắc phục hậu quả.



Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng đòi hỏi lực lượng điều tra dày công thực hiện nhiều tháng qua tại các địa bàn của tỉnh Hà Giang và một số tỉnh lân cận. Các bị can che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho quá trình điều tra.



Bị can Tân là đối tượng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy được hưởng án treo nhưng chưa hết thời gian thử thách, Tân lại tiếp tục tái phạm nguy hiểm. Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Hà và Phạm Thị Tân đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.





Theo Minh Tâm (TTXVN)