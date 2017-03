Đề nghị truy tố 2 phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T (Công ty D&T), Công ty TNHH Cao Cường.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án về các tội danh trên, trong đó có Giám đốc Công ty D&T Trần Thị Hồng Hạnh; Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường Nguyễn Thị Phương; Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng Hoàng Cao Tuấn; Phó Chủ tịch UBND phường Hiến Nam (Hưng Yên) Nguyễn Quốc Bảo và hai nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (gọi tắt là GPB) Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định, bị can Trần Thị Hồng Hạnh, đã dùng 47 căn nhà biệt thự ở xã An Khánh, Hoài Đức thế chấp cho Ngân hàng GPB vay vốn, sau đó từ tháng 1 đến tháng 12/2008 đã tự ý bán 47 căn nhà này cho 42 người để thu 91,3 tỉ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý... Bị can còn chiếm đoạt 9,8 tỉ đồng của Ngân hàng GBP.

Bị can Nguyễn Thị Phương có hành vi dùng pháp nhân của Công ty Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long, lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỉ đồng của Ngân hàng GPB... Ngoài ra, Phương còn trợ giúp đắc lực cho Hạnh chiếm đoạt 9,8 tỉ đồng của Ngân hàng GPB.

Các bị can Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Cao Tuấn, Trần Thị Minh Tuyết, Mai Thị Phong Lan, Nguyễn Đình Cường đã có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn Ngân hàng GPB, biên bản định giá tài sản, biên bản kiểm kê và giao nhận tài sản đảm bảo... để giúp sức cho hai bị can trên lừa đảo ngân hàng.

Các bị can Vũ Ngọc Toàn, Đỗ Như Phụng, Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Ngoan, Nhữ Đình Hiếu, Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Thi có hành vi không làm đúng quy định của ngân hàng để các bị can lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỉ đồng của Ngân hàng GPB.

Cơ quan điều tra xác định còn có một số lãnh đạo, cán bộ một số ngân hàng có hành vi sai phạm trong đề xuất, phê duyệt giải ngân cho các công ty của những bị can trên vay vốn...

