Đề nghị truy tố 5 bị can vụ tham ô tại Vifon

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao vụ án “tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon).



Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố 5 bị can gồm: ông Nguyễn Bi (SN 1949), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vifon; Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955), nguyên Phó Tổng giám đốc công ty; Đàm Tú Liên (SN 1961), nguyên kế toán trưởng; Dương Thị Mẫn (SN 1947), nguyên kế toán thanh toán và Ka Thị Thu Hồng (SN 1957), nguyên thủ quỹ công ty.

Từ năm 2003-2006, các bị can trên đã cấu kết tham ô, gây thiệt hại cho Vifon nhiều tỷ đồng bằng việc chia chác quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty; tiền hỗ trợ phí chuyển nhượng liên doanh cho Công ty Vifon, tiền từ việc lập các chứng từ chi thưởng liên doanh khống và các chứng từ thu chi khống huy động vốn tiết kiệm mang tên người khác...

Riêng đối với ông Nguyễn Văn Bên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Vifon (từ năm 2005 là Tổng giám đốc), do đã tự làm đơn tố giác sự việc phạm tội xảy ra tại Công ty Vifon và tích cực cung cấp cho cơ quan điều tra, giúp cơ quan điều tra thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt nên cơ quan công an quyết định tách hành vi của ông Bên ra để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý sau.

Ngoài ra, một số cán bộ khác của Công ty Vifon cũng được chia thưởng trái nguyên tắc nhưng do không tham gia bàn bạc cùng các bị can và đã thật thà khai báo, nộp lại số tiền nên cơ quan công an không khởi tố hình sự.

Hiện cơ quan công an cũng đã thu hồi, tạm giữ một phần số tiền các đối tượng trên đã chiếm đoạt. Vụ việc đang được khẩn trương xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN