Đề nghị truy tố kẻ giết người tình, đốt xác, cướp tài sản

Theo cơ quan điều tra, vào sáng 2-2-2013, tại bãi đất trống gần trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhiều công nhân trên đường đi làm sớm đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể bị đốt cháy đen, biến dạng nằm cạnh đường.

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là TTMH (48 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), bị giết trước khi đốt. Sau 21 ngày điều tra, Công an Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hiếu. Vì hiện trường xảy ra tại nhà nạn nhân ở quận 12, nên Công an tỉnh Bình Dương bàn giao đối tượng cho Công an TP.HCM xử lý.

Tại công an, Hiếu khai mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với bà H.. Thấy người tình của mình đeo nhiều vàng, nên Hiếu lên kế hoạch đợi thời cơ thuận tiện sẽ giết và chiếm đoạt tài sản.

Tối ngày 31-1-2013, sau khi giết chết người tình, Hiếu cho thi thể vào bao tải rồi chở sang tỉnh Bình Dương. Sợ bị phát hiện, Hiếu đã dùng xăng đốt người tình. Tài sản mà kẻ thủ ác này chiếm đoạt gồm xe máy, đồng hồ, dây chuyền 10 chỉ vàng và một bộ vòng vàng Cimen 10 chiếc.

