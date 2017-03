Đề nghị truy tố kẻ giết thiếu tá Phan Công Việt

Sự việc xảy ra ngày 21-9-2009 tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng khiến thiếu tá Phan Công Việt hy sinh và trung sĩ Ngô Thanh Đông bị thương. Tên Dương còn phạm tội “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 20-11-2004 tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.



Đồng chí Phan Công Việt



SÁT THỦ MÁU LẠNH

Theo kết luận điều tra, 13 giờ 30 ngày 21-9-2009 tổ trinh sát do anh Phan Công Việt (SN 1977) phụ trách cùng các anh Ngô Thanh Đông (SN 1984), Phùng Anh Đại Phúc (SN 1982), Phan Quốc Huy (SN 1982) và Trịnh Quốc Pháp (SN 1984) nắm tình hình tại khu vực An Cư, phường An Hải Bắc. Khi đến đường 5,5m thuộc tổ 56B, tổ tuần tra phát hiện Trần Quang Khải (SN 1981, trú tổ 40, phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, là đối tượng trong chuyên án) cùng Phạm Đình Dương (hiện không nơi cư trú nhất định, Dương khai đi cùng còn có Nguyễn Minh Long, quê ngoài Bắc, quen nhau năm 2005 khi làm tại bãi vàng Phước Sơn, Quảng Nam) đi môtô BS: 43X3-8842 (của chị Phan Ngọc Lan bị mất cắp).

Khi hai đối tượng dừng xe bên vỉa hè, Khải xuống xe đi vào hẻm, tổ tuần tra đến yêu cầu cho kiểm tra thì chúng bỏ chạy. Anh Phan Công Việt truy đuổi, chụp được áo kéo giữ tên Dương thì bất ngờ bị hắn dùng tay trái rút dao bấm trong túi áo ngực phải ra đâm hai nhát vào ngực trái. Anh Ngô Thanh Đông đến hỗ trợ thì bị tên Dương đâm ba nhát vào sườn bên phải nhưng vẫn gạt Dương ngã. Cùng lúc đó, anh Phúc cùng anh em tổ trinh sát kịp thời bắt giữ Dương, thu con dao và cùng nhân dân đưa các đồng chí bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tên Khải chạy thoát. Anh Việt hy sinh tại bệnh viện, anh Đông bị thương nặng.



TỘI CHỒNG TỘI

Dương là một tên sát thủ bằng tay trái “nổi tiếng” trong giới giang hồ. Không nhà cửa, không qua lại với người thân, không vợ con nên y nay đây mai đó. Ngoài vụ án nghiêm trọng nêu trên, cánh tay trái của y cũng nhiều lần dùng dao đâm người khác một cách rất vô cớ, không nương tay.



Phạm Đình Dương

Khoảng 17 giờ 20 ngày 20-11-2004, sau khi uống bia, Dương đến quán hớt tóc nam nữ Thanh Duyên (81 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) của chị Trương Thị Mỹ Trinh (tức Ly, SN 1970) để đòi tiền cho thuê xe và gây sự. Chị Nguyễn Thị Mai (SN 1964, trú 84 Lê Lai, Đà Nẵng) thấy vậy can ngăn thì Dương dùng tay trái rút dao giấu trong áo ra đâm chị Mai. Chị Mai ôm bụng xin lỗi, Dương mới bỏ đi, sau đó trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Chị Mai được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu, kết quả giám định pháp y ngày 26-11-2004 tỷ lệ thương tích là 51%. Vụ án này CAQ Hải Châu, Đà Nẵng đã ra quyết định phục hồi điều tra, khởi tố Phạm Đình Dương về tội “cố ý gây thương tích” và chuyển đến Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng nhập vào vụ án giết người ngày 21-9-2009.

Khoảng cuối năm 2008, trong thời gian bỏ trốn, Dương có xin phụ bán quán cà phê, sinh tố của chị Phượng (chồng tên Hoàng, có ga-ra sửa xe kế bên) tại đường Hoàng Hoa Thám, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Do bực tức trong sinh hoạt với anh Phương (làm nghề lái xe ở đối diện quán chị Phượng) từ trước nên khi đang cắt trái cây, khoảng 17 - 18 giờ một ngày cuối năm 2008 nghe anh Phương lời qua tiếng lại với chị Phượng thì Dương dùng tay trái cầm dao đâm anh Phương. Anh Phương bỏ chạy, Dương vứt con dao dính máu cạnh chiếc xe để trước quán rồi trốn lên TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 16-9-2009 y về Đà Nẵng, năm ngày sau lại gây trọng tội như đã nêu trên.

Phạm Đình Dương từng có ba tiền án: ngày 15-8-1985 bị TAND TP. Đà Nẵng (cũ) xử phạt 12 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”; ngày 23-12-1988, TAND TP. Đà Nẵng (cũ) xử phạt 2 năm tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”, “gây rối trật tự công cộng”; ngày 18-4-1994, TAND Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) xử phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Hành vi của Phạm Đình Dương phạm vào tội “giết người, cố ý gây thương tích” nên Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đề nghị Viện KSND TP. Đà Nẵng truy tố Dương theo tội danh được quy định tại điều 93, 104 Bộ luật Hình sự.



Theo HOÀI HÀ (CATP)