Đề nghị truy tố nhiều nhân viên, lãnh đạo ngân hàng

Ngày 25-7, tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đã nhận kết luận điều tra của CQĐT Bộ Công an vụ án vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (Techcombank TP.HCM).

Theo đó, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đề nghị truy tố Bùi Minh Hải (nguyên phó Phòng Quan hệ khách hàng, Techcombank TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng Techcombank TP.HCM) cùng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng vì gây thiệt hại cho Techcombank TP.HCM 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Đặng Phước An, giám đốc Công ty TNHH Vân An và ba nhân viên công ty này bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng nhưng hai lãnh đạo Techcombank TP.HCM đã bỏ trốn. Tháng 4-2017, C46 đã ra lệnh truy nã đối với ông Lương Hữu Lâm (nguyên giám đốc Techcombank TP.HCM) và bà Đinh Thị Hiền (nguyên phó giám đốc Techcombank TP.HCM) vì gây thiệt hại 30 tỉ đồng cho ngân hàng này.



Cơ quan điều tra xác định tháng 3-2007, Công ty Vân An vay vốn tại Techcombank TP.HCM và được cấp hạn mức tín dụng 45 tỉ đồng. Công ty này cầm cố hạt điều thô và điều nhân cho các khoản giải ngân…

Đến tháng 6-2008, Công ty Vân An khó khăn tài chính nhưng ông An lập báo cáo tài chính khống, thể hiện công ty kinh doanh có lãi để được ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng. Sau khi được gia hạn, năm 2009 ông An lập hồ sơ, chứng từ khống nộp Techcombank TP.HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân chín khoản vay trị giá 35 tỉ đồng.