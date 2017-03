Đề nghị truy tố sáu bị can cướp vàng của ông lão ăn xin

(PL)- Liên quan vụ cướp gần 10 lượng vàng của ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành nghề ăn xin), Công an tỉnh Đồng Tháp vừa chuyển hồ sơ sang VKS, đề nghị truy tố sáu bị can về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Về số tài sản của ông Cưng mà các bị can đã cướp, công an đã mời và trao trả cho ông này gần 54 triệu đồng tiền mặt; 56 nhẫn vàng 24K (hơn 4,2 lượng); nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền 18K. Tổng giá trị tài sản được trao trả gần 220 triệu đồng. Trong giai đoạn điều tra, Công an huyện Tam Nông đã trao trả gần 10 triệu đồng cho ông Cưng.

Ông Cưng nhận lại số tài sản bị cướp. Ảnh: CA

Tối 21-12-2013, ông Cưng ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ thực phẩm Tam Nông thì bị các bị can đè, cướp toàn bộ số vàng mà ông tích cóp trong hàng chục năm đi ăn xin. Ông Cưng sau đó đã trình báo với công an số vàng bị cướp gần 10 lượng vàng 24K. Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra đã bắt giữ và khởi tố Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Danh và Nguyễn Thái Tài về tội cướp tài sản. Nguyễn Thị Oanh (vợ bị can Việt) đã mang một số vàng mà Việt được chia trong vụ cướp trên đi tiêu thụ. Khi các bị can bị bắt, Oanh đã bỏ trốn ra tỉnh Bình Thuận và đến tháng 2-2014 bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

GIA TUỆ