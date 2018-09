Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' cùng 25 bị can trong vụ Đông Á Bank

Ngày 7-9, nguồn tin PV cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).



Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và 24 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Đông Á Bank

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ tới VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79),Trần Phương Bình (cựu TGĐ, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 24 bị can khác.

Vũ “nhôm” chưa nộp tiền khắc phục hậu quả

Đáng chú ý, trong số này có 2 bị can mới (so với bản kết luận điều tra bổ sung trước đó – PV), gồm: Nguyễn Vinh Sơn (59 tuổi), Phan Thị Tố Loan (48 tuổi, đều là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DAB). Ông Sơn và bà Loan cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, VKSND tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần thứ hai, đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh, kê biên tài sản để đảm bảo khắc phục hậu quả theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ về việc xin gặp gia đình để thống nhất nộp khắc phục hậu quả 200 tỉ đồng và hơn 3 tỉ đồng tiền lãi liên quan đến việc mua cổ phần DAB tại các lá đơn mà bị can này gửi tới VKSND tối cao.

Về vấn đề này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã làm việc với Phan Văn Anh Vũ nhằm làm rõ phương án khắc phục hậu quả. Theo đề nghị của Vũ, công an đã cho bị can này gặp vợ và anh trai để trao đổi về việc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 sẽ nộp tiền mặt để khắc phục hậu quả số tiền 200 tỉ đồng cùng hơn 3 tỉ tiền lãi như đã nói ở trên. Tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa nộp tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác minh nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của Vũ “nhôm” (căn hộ P1202 The Lancaster số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), nhưng chủ sở hữu của căn hộ này lại là hai người khác không có quan hệ họ hàng gì với Vũ, do đó chưa đủ căn cứ kê biên tài sản này.

Ngoài ra, Vũ còn liên quan đến 7 bất động sản tại nhiều địa chỉ ở Đà Nẵng cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, cả 7 bất động sản này đều là vật chứng của vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, đã được cơ quan này kê biên và niêm phong.

4 người không bị khởi tố nhờ luật mới

Một yêu cầu điều tra khác của VKSND tối cao khi trả hồ sơ là thay đổi tội danh từ cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS năm 1999) sang tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS năm 2015) đối với 16 bị can, gồm: Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung…

Tại bản kết luận điều tra bổ sung của mình, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẳng định hồ sơ vụ án cùng các bản kết luận điều tra trước đó đã tập trung làm rõ sai phạm của 16 bị can nêu trên. Tài liệu điều tra xác định 16 bị can này không được bàn bạc, không được hưởng lợi ích vật chất trong việc Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến trong việc chiếm đoạt tiền của DAB mà chỉ đơn thuần làm theo chỉ đạo.

Do vậy, CQĐT nhận thấy không đủ căn cứ để xác định 16 bị can đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao cũng yêu cầu khởi tố bị can đối với bốn người, gồm: Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Từ Thị Mỹ Linh và Trần Huy Nam.

Kết quả điều tra cho thấy hành vi của bốn người này có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên do chuyển biến của tình hình theo Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015 (sửa đổi năm 2017) nên không xử lý nhóm người này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của cả bốn người cũng không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015.