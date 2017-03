Đề nghị tước bằng lái vĩnh viễn tài xế gây tai nạn nghiêm trọng

(PL)- Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Chính phủ tổ chức ngày 29-5, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng 80% vi phạm là do ý thức của người tham gia giao thông.

Ông Ngọ đề nghị phải tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với những người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, cũng cho biết: “Từ ngày 5-6, Cục sẽ tăng cường lực lượng, trang thiết bị và mở cao điểm tuần tra tập trung xử lý xe khách, xe container, xe quá tải tại bốn tỉnh: Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa”. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm khắc phê bình lãnh đạo chín tỉnh để tai nạn tăng cao trên 30%, gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Thọ, Ninh Thuận, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lạng Sơn, Sơn La, Khánh Hòa (tăng hơn 77%) và Lào Cai (91%). Theo báo cáo, năm tháng đầu năm 2013 cả nước đã xảy ra hơn 12.000 vụ tai nạn, làm hơn 4.100 người chết và hơn 12.000 người bị thương. So với cùng kỳ, tuy số vụ, số người bị thương giảm nhưng số người chết lại tăng 0,68% (tăng 28 người). Chiều 29-5, xe tải 65L-0990 lưu thông từ hướng Cái Răng về quận Ninh Kiều (Cần Thơ), khi đổ dốc cầu Cái Răng đã ủi gãy gần 15 m dải phân cách. Các thanh sắt của dải phân cách văng ra khiến hai thanh niên nam nữ đi trên một xe máy té và bị thương nhẹ. Theo lời ông Từ Quốc Hiền (tài xế xe tải), khi vừa đổ dốc cầu, để tránh một xe máy đi cùng chiều ông đã đánh tay lái vào dải phân cách và gây ra tai nạn. THÀNH VĂN - GIA TUỆ