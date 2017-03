Đề nghị xem lại việc bồi thường cho ông Nén

Có thể do vận dụng pháp luật không chuẩn Tôi nghĩ việc tính toán, xác định mức bồi thường cho ông Nén phải căn cứ quy định của pháp luật. Mức bồi thường thương lượng lần thứ ba so với lần thứ tư có mức chênh lệch khá lớn. Như vậy có thể do vận dụng pháp luật không chuẩn, không bảo đảm nên khi rà soát lại, mức bồi thường giảm xuống. Liên quan đến việc “ông Nén đi tù 17 năm thì làm sao có thể có đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh được thiệt hại?”, tôi cho rằng cơ quan chức năng phải có sự vận dụng tối đa để bồi thường theo quy định. TAND với trách nhiệm cơ quan làm oan phải có trách nhiệm rà soát lại thật kỹ. Ông HUỲNH THANH CẢNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Lấy tiền hối lộ để bồi thường oan? Lâu nay có ý kiến rằng “tiền thuế nhân dân đóng không phải chi trả cho chuyện sai của các ông”. Đây là câu chuyện rất nhức nhối. TAND Tối cao đã đề xuất kinh nghiệm thế giới khi giải quyết vấn đề này là lập ra một quỹ, nguồn tiền lấy từ tất cả khoản tiền thu được do phạm tội mà có, hối lộ, buôn lậu, ma túy, rửa tiền... Quỹ này để trả cho bồi thường, không phải từ tiền thuế của dân. Tuy nhiên, ý kiến này chưa được cơ quan soạn thảo tham khảo. Chánh án TAND Tối cao NGUYỄN HÒA BÌNH