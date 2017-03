Đề nghị xử chung thân nguyên nữ cán bộ CA lừa đảo

(33 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, trú phường Trường Thi, TP Vinh) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công tố viên đề nghị tòa phạt Hà tù chung thân. HĐXX tuyên bố đến sáng 23-8 sẽ tuyên án.

Theo hồ sơ, năm 2007, Hà đấu giá được mảnh đất vườn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với giá 100 triệu đồng, sau đó chuyển nhượng cho người khác lấy 145 triệu đồng. Năm 2010, Hà lại lừa thế chấp mảnh đất để vay của người dân 1,9 tỉ đồng. Khi đất được cấp giấy đỏ thì Hà không làm tiếp thủ tục chuyển nhượng mà mang giấy này đi thế chấp ngân hàng vay tiếp 1,9 tỉ đồng... Trong vòng bốn năm, Hà đã thực hiện 14 vụ vay tiền và chiếm đoạt hơn 24,9 tỉ đồng (hiện đã khắc phục được hơn 2,7 tỉ đồng). Tháng 12-2011, không còn khả năng chi trả, Hà đã xin ra khỏi ngành công an và đến cơ quan Công an TP Vinh để đầu thú.

Đ.LAM