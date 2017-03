Đề nghị xử lý hình sự lái xe uống rượu, bia

Thiệt hại do bia rượu quá lớn Hằng năm, ngân sách nhà nước và chi phí của nhân dân dành cho việc khắc phục hậu quả do lạm dụng rượu bia và điều khiển phương tiện là không nhỏ, thậm chí vượt xa kinh phí đóng góp từ ngành đồ uống có cồn. Do đó, đã đến lúc chúng ta phải hành động quyết liệt để phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện uống rượu bia. Ông LÊ MẠNH HÙNG, Thứ trưởng Bộ GTVT