Đề nghị xử phạt công an đánh người vi phạm giao thông 6-9 tháng tù giam

Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Theo cáo trạng, tối 24/4/2010, Vũ Văn Duy công tác tại Đội CSGT Công an huyện Diên Khánh được lãnh đạo phân công phối hợp cùng Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1986, trú thôn 4 xã Diên Phú, Diên Khánh) đi tuần tra giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Diên Phú.Khi đi qua trước cổng UBND xã Diên Phú, hai người phát hiện Huỳnh Tấn Nam điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy trên quốc lộ 1A hướng Diên Phú đến Vĩnh Phương, Nha Trang.Duy điều khiển xe mô tô của CSGT chở Hiếu ngồi sau (Hiếu mang theo gậy giao thông) đuổi từ cổng UBND xã Diên Phú đến cây xăng Vỹ Lâm thì Nam chạy xe vào cây xăng trốn.Sau khi không nhìn thấy xe của CSGT thì Nam tiếp tục chạy xe về chỗ trực tại tổng kho lương thực Nha Trang. Khi xe vừa ra quốc lộ 1A thì thấy xe của CSGT tiếp tục đuổi theo, Nam điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy.Lúc này, Duy chở Hiếu cũng tăng tốc đuổi theo và thổi còi yêu cầu Nam dừng lại nhưng Nam không dừng mà bỏ chạy đến thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang thì Duy đuổi kịp, ép xe Nam vào lề đường.Hiếu ngồi sau dùng gậy giao thông đánh vào vùng cổ Nam làm Nam mất thăng bằng ngã xuống lề phải quốc lộ 1A bị thương bất tỉnh. Sau đó, Nam được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 77%. Vụ án này cơ quan chức năng đã 4 lần dựng lại hiện trường vụ án trên để phục vụ điều tra.Mặc dù tại phiên tòa bị cáo Hiếu một mực kêu oan không thừa nhận hành vi của mình và cho rằng bị hại tự té ngã (?). Ngược lại, bị hai Nam thì cho rằng bị đánh mới té, không bị đánh không bao giờ té và vết thương trên người là do bị đánh gây ra. Còn các nhân chứng thì lời khai cũng rất mâu thuẫn với nhau… Và luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng bị cáo không có tội và đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Do đó, tòa đã quyết định nghị án kéo dài đến sáng thứ hai 16-9 tòa mới tuyên án.