‘Để người nghiện ở ngoài, rất đáng lo’

“Thời gian qua, ở Đà Nẵng xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm giết người có liên quan đến việc sử dụng ma túy đá. Cụ thể, có hai vụ nghiêm trọng ở Sơn Trà và ở Liên Chiểu. Qua điều tra làm rõ các vụ này thì thấy cần đặt vấn đề liên quan đến việc quản lý, xử lý người nghiện”.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam, đã cho biết như trên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Gia đình liên đới trách nhiệm

. Phóng viên: Từ những vụ trên, Công an TP có những giải pháp gì để hạn chế các vụ việc tương tự?

+ Đại tá Lê Văn Tam: Với những người đã xác định rõ là sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ở dạng ngáo đá, chúng tôi chủ trương phối hợp với ngành y tế đưa vào chữa bệnh tập trung... Những người này nếu để ngoài xã hội thì rất nguy hiểm.

TP cũng rất quyết liệt vận động gia đình, người thân, lập hồ sơ người nghiện đủ điều kiện để đưa vào trung tâm cai nghiện tập trung. Gia đình cũng phải quản lý chặt chẽ, phải cam kết nếu để người nghiện bên ngoài mà xảy ra sự việc nghiêm trọng thì phải liên đới chịu trách nhiệm.

Hiện người nghiện không bị xem là tội phạm nên xử lý rất khó, chủ yếu là xử lý hành chính. Tinh thần của chúng tôi là tăng cường phòng ngừa các vi phạm của người nghiện trong cộng đồng.

. Đề án “bốn an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội) vừa được Thành ủy Đà Nẵng đưa ra. Công an TP sẽ làm gì để thực hiện tốt đề án này?

+ Chúng tôi xây dựng kế hoạch để thực hiện chủ trương “bốn an”, trong đó trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự. Về an toàn giao thông, công an có phần việc rất quan trọng, đó là phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm và trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, chúng tôi cũng tích cực vào việc xây dựng ý thức và văn hóa giao thông.



Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (bìa trái), thăm cơ sở cai nghiện tập trung của TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Còn nợ vụ giết tài xế taxi

. Hầu hết vụ án giết người, án nghiêm trọng trên địa bàn TP đều đã được lực lượng công an phá án thành công nhưng vụ giết tài xế taxi gây xôn xao vừa qua đã làm đến đâu rồi, thưa ông?

+ Với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP tập trung làm khá tốt. Hầu hết vụ án đều được làm rõ. Riêng vụ giết tài xế taxi ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) thì hiện nay Công an TP vẫn còn nợ vụ đó. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ với quan điểm là cố gắng làm sớm. Lãnh đạo TP cũng rất quan tâm và thường xuyên nhắc việc này.

. Vừa qua tại Đà Nẵng xuất hiện một số vụ đòi nợ thuê, Công an TP Đà Nẵng sẽ làm gì với những đối tượng này?

+ Chúng tôi đã bắt và xử lý một số vụ đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật hoặc hủy hoại tài sản công dân. Các đối tượng này đến nhà đập phá, gây thiệt hại, thậm chí có những vụ cố ý gây thương tích. Căn cứ vào quy định của pháp luật thì chúng tôi cương quyết xử lý các đối tượng này.

Nhưng vấn đề khó hiện nay là chứng minh được hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng rất khó, các quy định của pháp luật rất khó thực hiện. Ví dụ, quy định tỉ lệ cho vay phải gấp 10 lần so với mức lãi suất cao của ngân hàng thì mới xét là cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, các đối tượng khi cho vay thường thì thủ tục giấy tờ không thể hiện việc đó và chứng minh hành vi đó cũng rất khó. Nhưng tinh thần của Công an TP là tấn công quyết liệt loại đối tượng này.

. Xin cám ơn ông.