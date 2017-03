Để tai nạn giao thông cao, CSGT nhận khuyết điểm

Thiếu tá Triệu Quốc Dũng, Đội phó Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM nói như vậy tại buổi tổng kết đợt cao điểm thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông ở ba cụm cửa ngõ của TP.HCM, ngày 14-8.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, ba cụm vùng ven, ngoại thành của TP chỉ có tám quận, huyện (gồm Bình Chánh, Bình Tân; quận 12, Hóc Môn, Củ Chi; quận 2, quận 9, Thủ Đức) nhưng số vụ TNGT chiếm tỉ lệ rất cao. Vừa qua khi mở đợt cao điểm thì các cụm này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước cả về số vụ TNGT, số người chết và bị thương. “Tuy TNGT được kéo giảm nhưng chưa đồng bộ, nhiều nơi tăng so với thời gian liền kề, như địa bàn Đội CSGT An Lạc, An Sương, ở huyện Bình Chánh, Củ Chi…” - Thượng tá Trà nói.

Phụ trách địa bàn có số vụ tai nạn tăng, Thiếu tá Dũng nhìn nhận khuyết điểm như đã nêu. Ông Dũng phân tích đoạn quốc lộ 1 dài 13 km thuộc địa bàn quản lý của Đội CSGT An Lạc có lượng xe lưu thông rất lớn nhưng nhiều nơi không có dải phân cách tách xe máy với ô tô. Ngoài ra, làn đường dành cho xe máy không đủ để lưu thông nên nhiều người nôn nóng chạy vào làn ô tô dẫn đến tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, cũng bộc bạch: “Chúng tôi rất áy náy vì lâu nay cứ nằm trong tốp những quận, huyện có TNGT cao. Ở địa phương, TNGT thường tăng cao trong tháng Giêng, dịp mùng 5-5 âm lịch, tháng “cô hồn” (tháng 7 âm lịch) và tháng… an toàn giao thông (tháng 9 dương lịch). Đặc biệt, tai nạn thường rơi vào các ngày cuối tuần nên trong thời gian này chúng tôi huy động 100% CSGT, cảnh sát trật tự. Địa phương trang bị thêm 10 máy đo nồng độ cồn để công an các xã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn luôn, không thể để tình trạng say rượu rồi chạy bạt mạng”.

Đồng tình, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu: “Những nơi chưa kiềm chế, kéo giảm được TNGT thì phải phân tích, rút kinh nghiệm để tiếp tục duy trì đợt cao điểm kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả ba mặt”.

M.PHONG