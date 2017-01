Đề xuất buộc chủ ô tô mở tài khoản để xử phạt

Dân tiện, không phát sinh tình huống cho CSGT tiêu cực Việc phạt nguội vi phạm giao thông qua camera hiện nay dù có kết quả tích cực song do tình trạng ô tô không sang tên chính chủ khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Có những trường hợp xe đã bán quá 5-6 đời chủ, CSGT phải bỏ công sức rất nhiều để tìm được chủ sở hữu hiện tại. Hoặc nhiều người vi phạm đã được gửi thông báo đến nộp phạt nhưng vẫn chây ì, không chấp hành. Trong khi nguyên tắc là mọi trường hợp vi phạm đều phải bị xử lý. Vì vậy, khi triển khai việc xử phạt qua TK, CSGT sẽ giảm đi rất nhiều công sức, cứ vi phạm thì tự động trừ tiền. Ngoài ra, người dân cũng không cần đến trụ sở công an. Tương tự, CSGT cũng không thể phát sinh các tình huống tiêu cực. Một cán bộ CSGT Phòng CSGT Hà Nội _____________________________ Vấn đề xử phạt bằng việc mở TK đã được lực lượng CSGT nghiên cứu từ lâu nhưng trước đây gặp khó vì nhiều ô tô không sang tên chính chủ, thủ tục sang tên cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, mấy năm qua, sau khi Bộ Công an tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục sang tên xe, đặc biệt là những xe đã qua nhiều đời chủ thì đề xuất này đã có thể áp dụng. Đây là một ý tưởng hay. Dù vậy, mỗi chính sách trước khi ban hành cần phải đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng. Việc mở TK đối với chủ phương tiện sẽ đặt ra nhiều vấn đề nảy sinh, ví dụ người dân được mở TK của một hay nhiều ngân hàng, việc phối hợp giữa ngân hàng và CSGT sẽ ra sao, người dân Việt Nam hiện vẫn sử dụng tiền mặt là chính, rồi đó mới chỉ là ô tô vì chúng ta cũng phải tính đến cả xe máy… Một điều quan trọng khác, đó là quá trình xử phạt phải đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng. Các bằng chứng xử phạt đối với người vi phạm qua hệ thống camera phải chính xác, các giấy tờ, giao dịch liên quan đến việc trừ tiền trong TK phải được lưu giữ… để sử dụng khi có tranh chấp. Ngoài ra, khi xử phạt, có thể người dân khiếu nại nên CSGT phải có đủ tài liệu, cơ sở để chứng minh cho việc xử phạt của mình. Thiếu tướng TRẦN THẾ QUÂN, Phó Cục trưởng

Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an Việc xử phạt nguội qua hình ảnh còn khó khăn do nhiều trường hợp được thông báo nhưng người vi phạm không chấp hành. Chúng tôi đề xuất thí điểm mở TK đối với chủ ô tô. Quy định này sẽ giúp quản lý chặt chẽ hơn các phương tiện, nhất là trong việc xử phạt chủ xe vi phạm thông qua hệ thống giám sát tự động. Thiếu tướng TRẦN SƠN HÀ, Cục trưởng Cục CSGT, nói tại một hội nghị an toàn giao thông Việt Nam