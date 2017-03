​Đề xuất để bộ đội biên phòng quản lý rừng vùng biên

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ phá rừng pơ mu lớn chưa từng có đã xảy ra tại vùng biên giới Quảng Nam đã làm rúng động dư luận và Thủ tướng yêu cầu làm rõ. Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan và một số đối tượng đã ra đầu thú. Cụ thể, ngày 9-7, cơ quan Công an huyện Nam Giang và cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện 280 phách gỗ pơ mu được tập kết cách Trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500 m. Quá trình kiểm tra, công an liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Mới đây nhất lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 164 phách gỗ pơ mu cũng đang được các đối tượng vận chuyển ra khỏi rừng.