Đề xuất giảm thủ tục hành chính cho luật sư

Ngày 8-10, Đoàn luật sư TP Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự.

Có luật sư đề nghị nên cấn trừ thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú vào án tù cho bị cáo. Luật sư Đỗ Ngọc Quang (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đề xuất: cứ ba ngày bị cấm đi khỏi nơi cư trú bằng một ngày tù.

Tại hội thảo, nhiều luật sư kiến nghị nên sửa các quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư, cũng như việc tiếp xúc với bị can, bị cáo. Theo luật sư Nông Thị Hồng Hà, luật sư luôn bị làm khó và rất ít trường hợp được cấp giấy chứng nhận đúng thời hạn ba ngày như quy định. Có vụ luật sư phải mất cả năm mới được cấp sau khi đã xong giai đoạn điều tra. Có nơi còn “hạch hỏi” chứng chỉ hành nghề, hợp đồng dịch vụ pháp lý... không có trong luật. Có chỗ công an còn đòi đơn yêu cầu luật sư do chính bị can ký tên trong khi họ đang bị tạm giam thì làm sao luật sư có thể tiếp xúc để lấy được giấy yêu cầu?

Tiến sĩ Đỗ Văn Đương (VKSND tối cao) ghi nhận các kiến nghị và cho biết thêm: Lần sửa đổi này sẽ theo hướng mở rộng tối đa dân chủ trong hoạt động tố tụng. Đồng thời, giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho luật sư hành nghề, tranh tụng, tránh oan sai.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả NGUYỄN VĂN THANH (luật sư, TP Đà Lạt, e-mail: vanthanh...@yahoo.com):

Đề nghị cho các bên liên quan, người tham gia tố tụng được xem biên bản phiên tòa và ký xác nhận trước khi hội đồng xét xử nghị án là một thủ tục bắt buộc để tránh các trường hợp oan hoặc sai sót do thư ký phiên tòa không ghi đầy đủ các tình tiết trong phiên xử.